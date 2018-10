L' Allieva 2 stasera in Tv su Rai 1 | anticipazioni | Alice conosce Einardi

Blastingnews

: RT @bluishmind_: raga stasera torna 'L'Allieva' e il nostro CC (??), quindi vi lascio una nuova gif di Lino Guanciale che va sempre bene #L… - _beingaunicorn_ : RT @bluishmind_: raga stasera torna 'L'Allieva' e il nostro CC (??), quindi vi lascio una nuova gif di Lino Guanciale che va sempre bene #L… - badliar_92 : RT @LinoGuanciale: Schermaglie fra LG e CC... stasera, infatti, si ricomincia: 'L'allieva' in prima serata su rai1official Via aspettiamo!… - TUCCIVALENTINA : RT @Sei_Acquario: Stasera la Rai punta sul segno dell'Acquario: - Rai Uno L'allieva con Alessandra Mastronardi (18 Febbraio) - Rai Due P… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) L'in Tv su Rai 1 in prime time fara' felici i fan di Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Tra le fiction Rai più te negli ultimi anni ci sono sicuramente quelle che vedono come protagonista maschile il giovane attore abruzzese che in L’2 dara' ancora una volta volto e voce a Claudio Conforti, il medico legale innamorato diAllevi, giovane dottoressa e appunto “” del più esperto professionista. La prima puntata della seconda stagione de l’andra' in onda oggi giovedì 25 ottobre su Rai Uno, ovviamente in prima serata, al posto di Non dirlo al mio capo 2, altra fiction Rai con Lino Guanciale appena terminata: un’attesa lunga due anni per chi si è appassionato alle vicende nate dalla penna di Alessia Gazzola, l’autrice dei romanzi da cui trae spunto questa fiction Rai di successo. Ledi L’2 riportano che le ...