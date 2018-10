L’Allieva 2 seconda puntata | trama e anticipazioni 1 novembre

Gli ascolti de L’Allieva stravincono la serata del 2 settembre - la seconda stagione in arrivo su Rai1 : Ottimi gli ascolti de L'Allieva, che domenica 2 settembre ha chiuso in bellezza la replica della prima stagione. Il finale è stato visto da una media di 3.200.000 telespettatori con il 18.2% di share. Un buonissimo risultato per una delle fiction più amate e sicuramente più attese di Rai1. La seconda stagione, perciò, non tarderà ad arrivare. Inizialmente prevista per la primavera del 2019, la rete ammiraglia ha deciso di anticipare la messa ...