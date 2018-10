«L' allieva 2» | le trame dei dodici episodi

L’allieva 2 ci sarà - il finale della prima stagione su Rai1 il 2 settembre : trame ultimi episodi : L'Allieva 2 ci sarà: questa è la bella notizia per gli appassionati della fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Stasera, 2 settembre, si concludono le repliche della prima stagione con gli ultimi due episodi in onda. Troveremo Alice in preda a una scelta: Claudio o Arthur? Ma prima di poter decidere, dovrà prendere una decisione sul suo futuro quando le si presenta l'occasione di una borsa di studio per la Sorbonne. Una scelta non ...