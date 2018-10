L' Allieva 2 Anticipazioni prima puntata 25 Ottobre | un terzo incomodo tra Alice e

Torna L’Allieva di Alessandra Mastronardi : anticipazioni prima puntata giovedì 25 ottobre : Era stato abbondantemente annunciato e adesso il momento è giunto: da giovedì 25 ottobre a partire dalle 21.25, Alessandra Mastronardi Torna sugli schermi della Rai nei panni della specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi per la seconda stagione de L’allieva, una fiction in sei puntate diretta da Fabrizio Costa e coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy. La ricetta trovata per la trasposizione nel linguaggio seriale e ...

Foto e video de L’Allieva 2 - anticipazioni conferenza stampa col Lino Guanciale Show : “CC e Einardi si odiano non solo per Alice” : Foto e video de L'Allieva 2 direttamente dalla conferenza stampa. La seconda stagione della fiction è stata presentata nella sede Rai di Viale Mazzini e arriverà sulla rete ammiraglia dal 25 ottobre. Presente il cast, tra cui Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e la new entry Giorgio Marchesi. Gli attori hanno anticipato L'Allieva 2, preceduti da Eleonora Andreatta, direttrice Rai Fiction, dal regista Fabrizio Costa, e dall'autrice dei ...

L’Allieva 2 : anticipazioni - cast e numero di puntate : L’Allieva 2: quando andrà in onda la seconda stagione? Da giovedì 25 ottobre torneranno in prima serata i protagonisti della serie tratta dai libri di Alessia Gazzola, L’Allieva. Una seconda stagione molto attesa dai lettori della scrittrice siciliana e dai fan della fiction, i primi in particolare vorranno sapere quali saranno le differenze tra le […] L'articolo L’Allieva 2: anticipazioni, cast e numero di puntate ...

L'Allieva 2 - anticipazioni prima puntata : arriva il pm Sergio Einardi : Giovedì 25 ottobre andra' in onda la prima puntata de L'Allieva 2, seconda stagione della fiction che lo scorso anno ha raggiunto ottimi risultati in termini di share. Dalle anticipazioni si apprende che, fin da subito, nella vita di Alice Allevi entrera' il pubblico ministero [VIDEO]Sergio Einardi che cerchera' di conquistare il cuore della giovane dottoressa. Claudio Conforti, dunque, sara' chiamato a fare i conti con la sua gelosia, poiché ...

L’Allieva 2 - Alessandra Mastronardi : ‘Alice brancola nel buio’. Anticipazioni : Alessandra Mastronardi è pronta pronta a rimettere il camice della specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi per la seconda stagione de L’Allieva, la fiction in sei puntate diretta da Fabrizio Costa e coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy al via giovedì 25 ottobre alle 21.25 su Rai1. Un abile mix tra il giallo e la commedia sentimentale, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, che ha conquistato il pubblico con la prima ...

Video anticipazioni de L’Allieva 2 - Alessandra Mastronardi parla della new entry Erika Lastella “una bella sorpresa” : Il mondo di Alice si estende. Nel Video anticipazioni de L'Allieva 2, Alessandra Mastronardi parla della new entry nel cast, Erika Lastella interpretata da Claudia Gusmano. L'attrice, che torna a vestire i panni della protagonista, ha dichiarato: "Alice nella seconda stagione de L'Allieva è sicuramente meno spaesata di quello che vuole dalla vita e da ciò che vuole da Claudio. Non posso dire molto, tranne che ci saranno nuovi personaggi che ...

L'Allieva Anticipazioni seconda stagione : Alice divisa tra Arthur e Claudio - arriva Sergio : L'Allieva 2 andra' in onda probabilmente il 25 ottobre su Rai 1. Gli affezionati telespettatori potranno rivedere Alice, alle prese con la sua carriera lavorativa da medico e la difficile situazione sentimentale, che la trova divisa tra due uomini: l'attuale fidanzato Arthur, reporter sempre in giro per il mondo che sembra averla messa in secondo piano e Claudio Lino Guanciale, con il quale Alice aveva fatto l'amore durante una trasferta di ...

L'Allieva 2 anticipazioni - la seconda serie in tv da ottobre : Alice si innamora di Sergio : Questa sera si concludera' il ciclo di repliche su Raiuno dedicato alla fiction L'Allieva con protagonista Alessandra Mastronardi nei panni della giovane e bella Alice. E adesso i fan attendono con trepidazione di vedere in onda la seconda serie di questa fortunata fiction che ottenne una media di quasi 5 milioni di spettatori a settimana pari ad uno share che oscillava tra il 20 e il 22%. L'attesa sta per terminare, dato che il secondo capitolo ...

L’Allieva 2 inizia prima - su Rai 1 da fine ottobre : novità e anticipazioni : Quando inizia la seconda stagione de L’Allieva su Rai 1: tutte le anticipazioni Buone notizie per i fan de L’Allieva. Rai Uno ha deciso di anticipare la messa in onda della seconda stagione della fiction con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Dario Aita. inizialmente i nuovi episodi erano previsti per la primavera 2019 ma, come […] L'articolo L’Allieva 2 inizia prima, su Rai 1 da fine ottobre: novità e anticipazioni ...

L’Allieva/ Anticipazioni ultima puntata 2 settembre : Alice tra Arthur e Claudio - chi sceglierà? (replica) : Torna in replica anche stasera, la sesta e ultima puntata de L’Allieva: chi ha scelto Alice tra Claudio e Arthur? Ecco le Anticipazioni e la trama del finale di stagione.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 09:59:00 GMT)

L’Allieva - finale della prima stagione : le scelte di Alice - anticipazioni del 2 settembre : Giunge al termine il ciclo di repliche de L’Allieva, la fiction di successo di Rai1 interpretata – tra gli altri – da Alessandra Mastronardi (che ha visto esaudite le sue speranze per quanto riguarda l’affetto del pubblico), Lino Guanciale, Dario Aita, Michele Di Mauro fra gli altri. L’ultima puntata, che è anche ovviamente il gran finale della prima stagione – in trepidante attesa per la seconda – va in ...

L’Allieva in replica domenica 26 agosto - Alice indecisa tra Arthur e Claudio : anticipazioni trama : Nuovo appuntamento con la fiction L’allieva, che prosegue la sua narrazione con il quinto appuntamento complessivo (in attesa della seconda stagione): su Rai1 domenica 26 agosto alle 21.25 troveremo Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. L'Allieva, pillole di saggezza e frasi celebri della fiction di Rai1 di ...

