La vita in diretta | l’esclusiva mondiale di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini

La vita in Diretta - l'anteprima mondiale : le immagini tv degli scheletri ritrovati a Pompei : Due scheletri, uno dei quali probabilmente di una donna, riportati alla luce nella Casa con giardino di Pompei. Lo scoperta è stata mostrata in anteprima mondiale tv dalle telecamere de La Vita in ...

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso in versione cannibale : share - si mangia La vita in Diretta : Un trionfo su tutta la linea, per Barbara D'Urso e il suo Pomeriggio 5 . Si parla dello share di mercoledì 23 ottobre, in cui il programma di Carmelita ha stravinto il duello con La Vita in Diretta di ...

La vita in diretta - la verità sul rapporto tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi : La vita in diretta, a settembre, è ricominciata tra le polemiche. Voci di corridoio volevano i due conduttori ai ferri corti. Secondo i gossip tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi non corre buon sangue. Anzi, pare proprio che i due si odino. Ma cosa ha fatto insinuare che la situazione tra loro sia critica? Ci sono stati vari indizi che hanno fatto pensare male, molto male. Per esempio, nella puntata de La vita in diretta del 5 settembre, ...

La vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 23 ottobre : la verità sulla lite Fialdini-Timperi : In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Francesca Fialdini e Tiberio Timperi hanno alzato il velo sulla loro La Vita in diretta e sulla loro presunta lite. Cosa succederà oggi?(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 14:52:00 GMT)

La vita in Diretta - lite tra Francesca Fialdini e Timperi? La verità : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, lite a La Vita in Diretta? Nuove rivelazioni Francesca Fialdini e Tiberio Timperi hanno rilasciato un’intervista di coppia all’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola da oggi 23 Ottobre 2018. I due conduttori de La Vita in Diretta si sono visti finire al centro del gossip nel corso […] L'articolo La Vita in Diretta, lite tra Francesca Fialdini e Timperi? La verità proviene da ...

La vita in diretta - Tiberio Timperi e Francesca Fialdini smentiscono i malumori : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini sono i conduttori della nuova stagione de La vita in diretta. I due sono stati criticati sul web per alcuni fuori onda poco eleganti. La coppia, però, smentisce ogni tipo di malumore in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni: “Tra noi c’è stima” ammette Timperi “È stata una parentesi. In quei giorni c’erano in campo le tensioni, la pressione, i nostri ...

La vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 22 ottobre : Don Patrizio Coppola - Padre Joystick - e il suo Campus : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi ripartono per una nuova settimana in compagnia de La Vita in diretta tra cronaca, gossip e interviste. Quali saranno i temi della puntata di oggi?(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:47:00 GMT)

TU SI QUE VALES 2018 - QUARTA PUNTATA/ Diretta e concorrenti : Farid mette a rischio la vita dei giudici : Tu sì que VALES 2018, Diretta e concorrenti QUARTA PUNTATA 20 ottobre: chi accederà Direttamente alla finale? Conducono Belen, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 22:20:00 GMT)

La vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 19 ottobre : il compleanno di Tiberio Timperi e Tale e Quale Show : La Vita in diretta torna in onda oggi con l'ultima puntata della settimana per festeggiare il compleanno di Tiberio Timperi e parlare di Tale e Quale Show. Quali saranno i temi di oggi?(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 14:25:00 GMT)

Bake off Italia 2018 - settima puntata/ Eliminati e diretta : Damiano Carrara annuncia novità! : Bake Off Italia 2018, settima puntata, concorrenti e diretta: altre tre prove per i pasticceri amatoriali. Chi sarà eliminato da Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carraro?(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 13:26:00 GMT)

Alessandro Haber / La moglie Antonella Bavaro e la figlia Celeste : "È una creatura mia" (La vita in diretta) : Alessandro Haber parla della moglie Antonella Bavaro, delle loro nozze e dell'amore che lo lega a sua figlia Celeste, che oggi ha 14 anni. Ecco le sue dichiarazioni (La vita in diretta)(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 18:56:00 GMT)

Maria De Filippi / "Il mio rapporto con i paparazzi? Mi infastidiscono solo se..." (La vita in Diretta) : Maria De Filippi parla del rapporto con i paparazzi nel corso di un servizio mandato in onda a La Vita in Diretta. La conduttrice ammette: "Ecco quando mi infastidiscono"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 18:40:00 GMT)

La vita in diretta : Francesca Fialdini smentisce attriti con Timperi : Francesca Fialdini de La vita in diretta torna a parlare di Timperi La nuova edizione de La vita in diretta è iniziata ormai da oltre un mese. E alla guida del rotocalco quotidiano di Rai Uno c’è, come tutti sapranno molto bene, la coppia composta da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Tuttavia questi ultimi 2 hanno fatto molto discutere per via di diversi rumor inerenti al fatto che pare non vadano affatto d’accordo. Motivo per ...

La vita in Diretta - Tiberio Timperi dà un bacio sulla bocca a Francesca Fialdini : Le tensioni tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini? Sono roba passata. Nonostante le frizioni dei primi giorni di programmazione della nuova Vita in Diretta, i due conduttori del contenitore pomeridiano di RaiUno sono tornati a volersi bene. Questo, perlomeno, è quel che si intuisce dai loro atteggiamenti. Addirittura la puntata di ieri, martedì 16 ottobre, si è conclusa con un appassionato, quanto ironico, bacio sulla bocca. I due conduttori ...