La vita è adesso Anche solo il fatto che mio figlio si alzi dal letto | vada in

Con il taglio dei vitalizi al Senato adesso lo Stato risparmierà 56 milioni l'anno - Camera compresa : Anche il Senato taglia i vitalizi. E i 5 stelle già puntano al prossimo intervento: ora tocca alle regioni. Dopo quelli degli ex deputati, anche i vitalizi degli ex Senatori saranno ricalcolati secondo il sistema contributivo, quindi sensibilmente tagliati. La decisione è arrivata nel pomeriggio dal Consiglio di presidenza di Palazzo Madama, che ha approvato con 10 voti favorevoli e un astenuto la stessa delibera fotocopia di ...

Taglio vitalizi - Di Maio : “Dopo Camera e Senato adesso tocca alle Regioni” : Nella manovra di bilancio ci sarà anche una norma che impone alle Regioni di tagliare i vitalizi, così come accade per Camera e Senato. Ad annunciarlo è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio: "Non deve restare nemmeno un vitalizio in Italia".Continua a leggere

Antonio Cassano dà l’addio al calcio con una lettera : “Adesso comincia il secondo tempo della mia vita” : “Cari amici, è arrivato il giorno, quello in cui decidi che è finita per davvero”. comincia così la lettera di addio al calcio scritta da Antonio Cassano, e diffusa via Twitter dal suo amico, il giornalista Pierluigi Pardo. Il 36enne, dopo due anni di inattività, negli ultimi giorni sembrava essere tornato in campo. Si era allenato con il club ligure dell’Entella, giocando anche un’amichevole e facendo sperare i suoi fan. ...

John Terry annuncia l’addio al calcio : “adesso inizia un nuovo capitolo della mia vita” : John Terry annuncia l’addio al calcio al termine di una carriera ricca di successi e soddisfazioni, ora potrebbe sedere in panchina al fianco di Henry “Dopo 23 anni di lunga carriera ho deciso di dire addio al calcio giocato. Ci sono tante persone che devo ringraziare mia moglie Tori, i miei bambini Summer e Georgie, i miei genitori e mio fratello. Senza i loro sacrifici, consigli e amore nulla sarebbe stato possibile. A 14 anni ho ...

Paola Frizziero avvistata sul web/ Foto - ecco cosa fa adesso l’ex di Uomini e Donne : vita dedicata agli altri : Paola Frizziero è stata nuovamente adocchiata sul web. A dieci anni di distanza dal trono classico di Uomini e Donne, ecco cosa fa l'ex fidanzata di Salvatore Angelucci.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 17:02:00 GMT)

Ripescaggi Serie B - adesso rimangono solo due soluzioni : possibili novità anche per il campionato di Serie C [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – E’ ancora una situazione calda per quanto riguarda il campionato di Serie B, la Sezione Prima Ter del Tar del Lazio, ha respinto il ricorso presentato dalla Pro Vercelli contro la dichiarazione di inammissibilità pronunciata l’11 settembre dal Collegio di garanzia del Coni e riguardante il cambio di format del torneo cadetto. Il collegio presieduto da Germana Panzironi ha rinviato la decisione al Tribunale ...

Non si ferma più il Samsung Galaxy S8 : adesso con un’altra novità del Note 9 : Non sembra voler smettere di stupire il Samsung Galaxy S8, che, dopo aver ereditato dal Note 9 la doppia combinazione features delle AR Emoji e del Super Slow Motion (anche se, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, soprattutto per la seconda caratteristica software, è emersa una certa immaturità di implementazione, che speriamo gli ingegneri del brand asiatico possano correggere quanto prima), ha accolto anche l'arrivo del Facewidget ...

Lino Banfi : "Adesso che potremmo goderci la vita - mia moglie si è ammalata" : Dopo aver affrontato il tumore che ha colpito sua figlia Rosanna quasi dieci anni fa, adesso Lino Banfi deve far fronte alla malattia di sua moglie Lucia Zagaria. A Chi l'attore si sfoga: Io e lei in 56 anni di matrimonio non abbiamo neanche mai fatto un viaggio o una crociera e adesso che potremmo goderci la vita, lei si è ammalata. Sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini Banfi rivela che il segreto del suo successo è ...

“In lacrime!”. Il suo personaggio con ‘La vita Promessa’ sta emozionando l’Italia. Adesso Luisa Ranieri non si trattiene : Luisa Ranieri è tornata sul piccolo schermo tv in qualità di attrice. In questi giorni è protagonista su RaiUno de La Vita Promessa, fiction che sta riscuotendo ottimi numeri in termini di share e auditel. La Vita promessa, dunque, è una serie in costume ambientata negli anni Venti, interpretata da Luisa Ranieri, per la regia di Ricky Tognazzi, che racconta del nostro passato finendo per parlare del presente. La storia di una famiglia di ...

Massimo Di Cataldo/ Il cantante di "Se adesso te ne vai" e la nuova vita da imitatore (Tale e quale show 2018) : Massimo Di Cataldo, il cantante di "Se adesso te ne vai" è stato rilanciato dal programma "Ora o mai più" e quest'anno sarà nella squadra dello show di Rai Uno. (Tale e quale show) (Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 07:40:00 GMT)