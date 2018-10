La trap cala gli assi con i tour di Tedua e Sfera Ebbasta

Cala il vento su Belluno - una squadra salvataggio per i 2 ragazzi intrappolati da un incendio : E' partita nella notte la squadra di soccorso per recuperare i due escursionisti di 29 e 34 anni bloccati a 1.650 metri dall'incendio divampato in Valle di San Lucano, nel bellunese. Nella serata di ...

Percorso Mondiali ciclismo 2020 : tracciato per scalatori a Martigny. Strappi lunghi e duri - Nibali e Moscon ci pensano : Alejandro Valverde ha dominato quello che molto probabilmente è stato il Mondiale di ciclismo più duro del Nuovo Millennio in quel di Innsbruck. Ora però si guarda avanti, soprattutto per quanto riguarda gli scalatori che vanno a caccia della maglia iridata. Se nel 2019 ci sono poche speranze nello Yorkshire, in Gran Bretagna, dove entreranno in scena gli uomini da classiche o gli sprinter resistenti, nel 2020 dovrebbero tornare, in Svizzera, le ...

Alluvioni in Calabria : Pizzoni devastata - strade distrutte e gente intrappolata nelle case : Piogge alluvionali in Calabria. Prime notizie dal vibonese, Pizzoni devastata dal maltempo. Un vero e proprio disastro quello in atto in Calabria : il vasto e potente temporale V-shaped che sta...

Ventimiglia - migrante tenta di arrivare in Francia scalando il Col de Mort e resta intrappolato. Salvato dai vigili del fuoco : Erano rimasti intrappolati sul Col de Mort, il Passo della Morte, al confine tra Italia e Francia. Due migranti, che stavano tentando di passare la frontiera al valico di Ponte san Luigi, a Ventimiglia, si sono trovati bloccati su un costone di roccia a strapiombo. Per tutta la notte squadre del reparto Soccorso Alpino Fluviale (Saf) dei vigili del fuoco hanno tentato invano di recuperarli, fino a quando, sabato mattina, uno dei due è stato ...

Ponte Morandi - Toninelli : “Benetton erano e sono soci di Repubblica - Espresso - Messaggero”. Calabresi : “Straparla” : “La famiglia Benetton era ed è azionista di punta dei gruppi che controllano quotidiani come La Repubblica, L’Espresso, Il Messaggero. Ecco il motivo per il quale i media attaccano il Governo del Cambiamento e il Movimento 5 Stelle che, dopo 20 anni di opacità, rende pubbliche queste convenzioni“. A scriverlo è il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in un post pubblicato giovedì pomeriggio sul Blog delle Stelle, intitolato ...

La Scala in Cina strappa un sorriso a Tria : Non riesco a immaginare quanto lavoro ci sia dietro a tutto questo .'. Giovanni Tria, ministro dell'Economia e delle Finanze - accompagnato dall'ambasciatore Ettore Sequi e dal nuovo console generale Michele Cecchi - fa i complimenti, nel backstage dello

Calatafimi - un concerto delle trapani Summer Classes ad ingresso gratuito : Mercoledì 29 agosto , alle ore 20.30, negli spazi della Chiesa di San Michele, in Piazza Plebiscito n. 8, un concerto con musiche di due autentici gioielli di musica da camera come i compositori ...

AUTOSTRADE & POLITICA/ Gli affari della sinistra e la trappola della Salerno-Reggio Calabria : In Italia la POLITICA non si mostra molto capace sul fronte AUTOSTRADE. Ma non è stato sempre così e certi danni sono arrivati col tempo.