La pasta rende felici | non deve mancare nella dieta

pasta - l'esperta Serena Missori : non è vero che fa ingrassare - anzi rende felici : Alla Pasta, simbolo di un'italianità verace, riconosciuto in tutto il mondo, è dedicato il World Pasta Day, che il 25 ottobre la celebra in "tutte le salse". Sì, perché sono veramente mille i modi in cui la Pasta può essere preparata e condita, nel rispetto di una tradizione ben radicata nel Bel Paese che tuttavia è possibile sposare con il concetto di sana e corretta alimentazione. Non è vero che la Pasta faccia ingrassare, anzi ci metterebbe ...