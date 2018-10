La neurologia italiana si riunisce alla “Nuvola” di Fuksas dal 27 al 30 ottobre

meteoweb.eu

: Si apre a Roma il 49° Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurologia - broby68 : Si apre a Roma il 49° Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurologia - MikCorrias : RT @Teva_IT: L'emicrania colpisce circa l'11% della popolazione adulta e in particolare le donne. Al Congresso della Società Italiana di Ne… - ElenaRed2712 : RT @Teva_IT: L'emicrania colpisce circa l'11% della popolazione adulta e in particolare le donne. Al Congresso della Società Italiana di Ne… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Da sabato 27a martedì 30l’avveniristico Centro Congressi de La Nuvola di Roma ospiterà il 49° Congresso Nazionale della Societàdiche coinvolgerà circa 2.500 neurologi provenienti da tutta Italia e non solo. Una location d’eccezione proprio a voler sottolineare il carattere innovativo ed internazionale che contraddistingue la visione della Societàdi. “Laha raggiunto ormai una posizione di prestigio e di riconoscimento a livello internazionale – afferma il Prof. Gianluigi Mancardi, Presidente SIN e Direttore della Clinica Neurologica di Genova – e si attesta tra le più importanti al mondo in termini di produzione scientifica. Questo è stato possibile grazie al costante impegno di clinici e ricercatori che lavorano quotidianamente con l’obiettivo di raggiungere nuovi traguardi per la diagnosi e la cura ...