La nave della Biennale dei licei a Barcellona | un abbraccio da Nord a Sud

Taormina Gourmet 2018 - corse straordinarie della navetta rossa per raggiungere Villa Diodoro : Il comune di Taormina, d’intesa con Asm Taormina, che si occupa della gestione del servizio pubblico urbano, ha incentivato il

Mar Nero - scoperto il relitto della “nave di Ulisse” : “Ha 2400 anni ed è la più antica del mondo ritrovata finora” : Il relitto della “nave di Ulisse“, come è già stata ribattezzato, è adagiato sui fondali del Mar Nero da 2400 anni, praticamente intatto, e secondo gli storici potrebbe essere la nave più antica del mondo mai ritrovata. L’imbarcazione è lunga 23 metri e secondo gli storici è molto simile alla nave del mitico eroe greco Ulisse raffigurata su un antico vaso, da qui il nome. Il reperto, individuato a circa 2000 metri sotto il ...

Napoli : rimosso il relitto della Motonave “Sassari Primo” dalla rada del porto di Baia : Il relitto della Motonave Sassari primo, incagliata nella rada del porto di Baia da oltre 33 anni, è stato finalmente rimosso. Il porto di Baia è stato interessato fino al 2005 dalla presenza di altri quattro relitti di navi abbandonate, oltre a quello del “Sassari Primo”, che costituivano un serio pericolo, sia per la sicurezza della navigazione portuale, sia per l’ambiente marino. Peraltro, l’intero specchio acqueo del porto di Baia, ...

Soyuz - fallisce lancio della navetta spaziale : i due astronauti costretti all’atterraggio d’emergenza. Stanno bene : È fallito il lancio della navetta russa Soyuz che portava alla Stazione spaziale Internazionale il russo Alexey Ovchinin e l’americano Nick Hague. A pochi minuti dal lancio è stato rilevato un problema a uno dei propulsori poco dopo il decollo da Baikonur. Subito sono state disposte le procedure per l’atterraggio di emergenza dei due uomini a bordo, che sono atterrati nel Kazakhstan e che, ha dichiarato la Nasa, sono in buone condizioni. Poco ...

Immigrati - il cardinale di Monaco Reinhard Marx dona 50mila euro alla nave della Ong tedesca Lifeline : ... voli charter e pure voli di linea , a quando la business class, per farli passare ancora più inosservati?, , ci si mette anche la Chiesa tedesca a mettere i bastoni tra le ruote alla politica di ...

Highlights Lazio-Fiorentina - VIDEO - gol e azioni salienti della partita : doppietta decisiva di Higuain - segna Bonaventura : La Lazio ha sconfitto la Fiorentina per 1-0 nel match valido per l’ottava giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I biancocelesti si sono imposti grazie a un gol di Ciro Immobile al 37′, una vera zampata dell’attaccante in area di rigore che ha fatto la differenza e ha fatto sorridere i capitolini dopo la sconfitta nel derby e in Europa League, mentre ha frenato il buon momento dei viola. Di seguito il VIDEO con gli ...

Immigrati - la Banca preferita dai grillini presta soldi alla nave della Ong : Perchè Banca etica è l'istituto di credito preferito dai grillini , fin dall'inizio della loro avventura politica. E che ora, garantendo il prestito per la nuova operazione 'umanitaria' in mare, di ...

MARINA MILITARE : CONSEGNA DELLA BANDIERA DI COMBATTIMENTO A nave RIZZO A MILAZZO - ME - : La NAVE è intitolata all'eroe autore dell'impresa di Premuda Segui le novità DELLA #MARINAMILITARE live su Twitter: @ItalianNavy #ProfessionistiDelMare #ilFuturoèilMare Lunedì 8 ottobre a MILAZZO , ME,...

Il Portogallo accoglierà 10 dei 58 migranti a bordo della nave Aquarius : Il governo portoghese ha annunciato di avere dato la propria disponibilità ad accogliere 10 dei 58 migranti a bordo della nave Aquarius, che si trova da giorni nel Mediterraneo centrale senza ricevere autorizzazioni per l’attracco. Il Portogallo ha detto di The post Il Portogallo accoglierà 10 dei 58 migranti a bordo della nave Aquarius appeared first on Il Post.

Il governo francese non darà l’autorizzazione per l’approdo della nave Aquarius a Marsiglia : Il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, ha detto martedì che il suo governo non darà per ora l’autorizzazione alla nave Aquarius di attraccare nel porto di Marsiglia, nel sud del paese, come invece era stato chiesto dall’equipaggio della The post Il governo francese non darà l’autorizzazione per l’approdo della nave Aquarius a Marsiglia appeared first on Il Post.

