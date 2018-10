La moglie mette hashish nello spezzatino per il marito detenuto nel carcere di Roma

Toninelli : “Lapsus sul Brennero? Me ne frego - ne commetterò tanti altri. Lavoro 18 ore al giorno - mia moglie preoccupata” : “Mi stanno prendendo in giro, hanno riempito pagine di giornali – che non ho letto, me ne frego – per un lapsus perché invece di dire valico o passante ho detto tunnel: ma secondo voi io mi fermerò per questo? Io ne commetterò tanti altri di lapsus, non me ne frega di un lapsus. Quello che mi interessa è che io Lavoro qua dentro dalle 16 alle 18 ore al giorno“. Lo ha detto il ministro dei trasporti e infrastrutture Danilo ...

Joe Bastianich new look e in tv ammette : 'Mia moglie mi ha sbattuto fuori di casa' : Joe Bastianich terzo ospite a Verissimo si mostra con il suo nuovo look con una folta barba. Il giudice di Masterchef ha appena festeggiato i suoi 50 anni e ricorda la sua infanzia negli Usa grazie ...

Uomo investito sulle strisce pedonali a Roma. I testimoni : "La moglie non smetteva di urlare - chiedendo aiuto" : Un Uomo di 54 anni è morto investito da un bus turistico in via Cavour, nel centro di Roma. Lo si apprende dalla polizia locale. L'incidente è avvenuto alle 11 circa, all'altezza del civico 221. La dinamica è da accertare, ma sembrava che l'Uomo stesse attraversando sulle strisce. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo I Trevi. Chiusa via Cavour, da Largo Visconti Venosta a via degli Annibaldi."Ho sentito le ...

"Mia moglie - pediatra - deve realizzare il suo sogno". Il ministro norvegese si dimette per seguirla : In poche settimane il governo norvegese perde un altro ministro: a rassegnare le dimissioni è Ketil Solvik-Olsen, esponente del Partito del progresso (formazione anti-migranti), che lascia l'incarico per consentire al moglie di portare avanti la sua carriera di medico. Scrive l'Agi"E' stato stupendo essere ministro dei trasporti e delle comunicazioni. In realtà lo avrei fatto per tutta la vita, ma sono arrivato ad un crocevia. Ora ...