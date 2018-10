La modalità notte Night Sight sui Google Pixel potrebbe cambiare tutto | ma c’è da

Un passo in meno verso Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 con attivazione modalità notte : Sembra proprio che il percorso che porta ad Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 sia nettamente in discesa. La lavorazione del major update continuerebbe a gonfie vele: ne è testimonianza una nuova build appena scovata dal sito SamMobile e che pone l'attenzione anche sulla tanto attesa modalità notte a bordo del device. Non è la prima volta che parliamo oltre che di Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 anche della Samsung Experience 10. Proprio ...