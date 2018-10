La mia vita tra lavoro e metrò Sono rimasto senza un soldo

Nadia Toffa in un’intervista su Radio24 : ‘La mia malattia durerà tutta la vita perché…’ : La conduttrice de Le Iene Show si confessa a Radio 24 Alcune ore fa Nadia Toffa ha rilasciato una lunga intervista a Radio 24 parlando a lungo della malattia che l’ha colpita l’anno scorso.... L'articolo Nadia Toffa in un’intervista su Radio24: ‘La mia malattia durerà tutta la vita perché…’ proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Scorsese omaggia i fratelli Taviani : 'Con loro i momenti migliori della mia vita' : 'Alla fine degli anni 70, Paolo, Vittorio, Lina e Carlo sono stati così cari con me, nel modo in cui mi hanno accolto in Italia allora, e come mi hanno aperto le loro case. Sono stati così pazienti, ...

Brigitte Nielsen - mamma a 55 anni : ‘Il momento più felice della mia vita’ : Ha destato tanto interesse questa maternità, soprattutto per l’età avanzata della mamma (54 anni al momento del parto), ma per Brigitte Nielsen ne è valsa la pena. La sua quinta figlia, Frida, venuta alla luce il 22 giugno 2018, ha da poco compiuto 4 mesi e la Nielsen per farle gli auguri condivide un dolcissimo scatto su Instagram. La didascalia della foto non lascia dubbi: “4 mesi. Non riesco a pensare ad un momento più felice ...

Salute - longevità e silver economy : premiati 5 giovani italiani in Usa : Cinque giovani ricercatori italiani che lavorano negli Stati Uniti si sono aggiudicati gli Issnaf Awards 2018, consegnati all’Ambasciata d’Italia a Washington all’Annual Event dell’Italian Scientists and Scholars of North America Foundation, la fondazione che riunisce 4.000 scienziati italiani in Nord America e che quest’anno celebra i primi 10 anni di attività. I vincitori dei 5 premi tematici sono: Lorenzo ...

Alex Zanardi : "La mia Olimpiade l'ho vinta nel letto di ospedale. La vita mi ha dato il privilegio di trasformare quello che mi è successo in opportunità" : Alex Zanardi è senza dubbio una delle leggende viventi dello sport italiano. Prima campione di Formula 1 e poi oro alle paralimpiadi, dopo il grave incidente automobilistico che nel 2001 gli costò la perdita delle gambe. Oggi Zanardi, in un'intervista al Corriere della Sera, racconta la sua rinascita sportiva e la rinnovata voglia di vincere.Proprio da quel tragico incidente, dice Zanardi, la sua vita è ripartita.C'è ...

Pensioni - Di Maio : “In manovra fermiamo l’adeguamento dei requisiti contributivi all’aspettativa di vita” : Il governo lavora per inserire nella manovra il “congelamento” a 42 anni e 10 mesi degli anni di contributi necessari per andare in pensione, fermando quindi gli adeguamenti all’aspettativa di vita previsti dalle riforme previdenziali degli ultimi anni. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio dopo aver incontrato un gruppo di lavoratori che hanno versato contributi per 41 anni ma non ...

Tina Turner : «La mia love story con la vita» - : La cronaca degli eventi potrà essere la stessa, quello che cambia ed è interessante registrarlo è lo sguardo dell'autrice su di sé. My love story. L'autobiografia di Tina Turner . A Nutbush, Tennessee la ragazzina che sarebbe diventata Tina Turner «si divertiva a saltare i fossi di slancio». Odiava lavorare nei campi di cotone ma, a parte quello, della «minuscola cittadina sulla Strada statale 19 che passava quasi inosservata sulle mappe», oggi ...

Ciclismo - Bradley Wiggins : 'Armstrong ha cambiato la mia vita' : Mai banale e scontato, Bradley Wiggins è intervenuto al programma radiofonico britannico TalkSport Radio parlando, tra l'altro, anche di Lance Armstrong. Contrariamente a molti altri protagonisti del Ciclismo, tra corridori, organizzatori e giornalisti, che hanno cancellato il texano dopo la confessione sull'uso di doping e la squalifica a vita, Wiggins ha mostrato un approccio diverso, forse meno ipocrita. Il vincitore del Tour de France 2012, ...

«Tiki Taka» - Wanda Nara : «La mia vita tra calcio e cinque figli» - : Com'è fare il procuratore in un mondo di uomini? «Mauro aveva concluso il contratto con il suo procuratore e vedeva che io seguivo la carriera di mia sorella. In Argentina avevo cominciato a studiare ...

Marco Cartasegna : "Soleil? Una delle storie più importanti della mia vita. Voglio parlare di attualità e politica" : Marco Cartasegna a ComingSoon: l'ex protagonista di Uomini e Donne si rivela ai microfoni del sito, parlando della sua esperienza televisiva al dating show di Canale 5, della sua relazione con Soleil Sorge, dei suoi progetti futuri e delle sue passioni, come quella che nutre nei confronti dello sport: Mi annoio facilmente, quindi cerco di fare più cose diverse possibili. La mia passione è sempre stata lo sport, lo sport è sempre stata la ...

GF Vip - Francesco Monte confessa : 'Cecilia Rodriguez? La donna della mia vita' : Cecilia Rodriguez sembra essere ancora l'argomento preferito di Francesco Monte: in questo primo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello VIP, il ragazzo ha parlato tantissime volte dell'ex fidanzata. Le ultime dichiarazioni che il pugliese ha rilasciato sulla sorella di Belen [VIDEO] sono molto forti e stanno facendo discutere: l'ex tronista ha confidato ad Andrea Mainardi che ha sempre pensato che l'argentina fosse la donna della sua ...

Bake off Italia 2018 - settima puntata/ Eliminati e diretta : Damiano Carrara annuncia novità! : Bake Off Italia 2018, settima puntata, concorrenti e diretta: altre tre prove per i pasticceri amatoriali. Chi sarà eliminato da Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carraro?(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 13:26:00 GMT)

