La Lega B tuona | “il format della Serie B a 19 squadre non si tocca” | il caos è totale!

La Lega B tuona : il campionato non è sospeso. Frattini parole improvvide : ... oggi tanto osteggiati, obiettivo che va esattamente nella direzione di cui proprio in queste ore parla il sottosegretario allo Sport Giancarlo Giorgetti quando ricorda lo ' spettacolo indecoroso con ...

Serie B - la Lega tuona : “notizie non veritiere - il campionato non si ferma” : Lega Serie B che torna a farsi sentire con una nota dopo le vicende molto controverse degli ultimi giorni: il campionato prosegue “Il can can di questi giorni attorno all’operato del Collegio di garanzia ha forse fatto perdere di vista l’obiettivo perseguito da Figc e Lega B, oggi tanto osteggiati, obiettivo che va esattamente nella direzione di cui proprio in queste ore parla il sottosegretario allo Sport Giancarlo ...