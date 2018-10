La leader dell' opposizione venezuelana Corina Machado è stata aggredita

Ciclismo - Tour of Guangxi 2018 : vittoria di Matteo Trentin - beffati Ackermann e Stuyven. Moscon leader della generale : La quinta tappa del Tour of Guangxi 2018 se la aggiudica il nostro Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), che la spunta in volata sul tedesco Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) ed il belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Giornata felice anche per l’azzurro Gianni Moscon (Team Sky), il quale mantiene la maglia di leader della classifica generale, conquistata nella fantastica tappa di ieri, nonostante i tentativi degli avversari di portagliela ...

F1 – Terminate le Fp1 ad Austin : Hamilton è già leader indiscusso - il gap delle Ferrari è corposo! [TEMPI] : Ad Austin i piloti scendono in pista sul Circuito delle Americhe per le prime prove libere del Gp degli Stati Uniti: i tempi In vista del Gp degli Stati Uniti, in programma per la prossima domenica, sono scese in pista le prime prove libere sul Circuito delle Americhe. I protagonisti del Circus hanno corso le FP1 del weekend di gara che potrebbe assegnare, a quattro gare dalla fine del campionato di Formula Uno, il titolo mondiale piloti a ...

In Giappone Dovizioso leader nei combinati delle libere : Roma, 19 ott., askanews, - Inizia con il piede giusto Andrea Dovizioso, sulla pista Giapponese che nei tempi combinati chiude al comando la doppia sessione condizionata, nella seconda parte, dalla ...

I giorni della paralisi/ Il paradosso del popolo che guida i suoi leader : ... il ricorso alla magistratura come garante non solo del rispetto delle regole del gioco, ma anche come controllore della pubblica moralità nei confronti di una politica che ne è priva per definizione.

"Caro Salvini - attento all'ira dei calmi". La filippica di Pansa contro il leader della Lega : "Caro Matteo Salvini, sento il dovere di ringraziarla. Dopo che per anni non sono andato a votare, ho deciso che il prossimo mese di maggio mi presenterò al seggio e metterò la mia scheda nell'urna". Inizia così la lettera inviata dal giornalista Giampaolo Pansa al vicepremier Matteo Salvini, pubblicata dal sito Dagospia. "La informo però che mi guarderò bene dal votarla o di votare il suo attuale compagno di ...

Il leader della sinistra francese contro la polizia : “La Repubblica sono io”. Zuffa e spintoni con gli agenti : Era in corso una perquisizione nella sede di Parigi di France Insoumise, il partito di sinistra francese guidato da Jean-Luc Mélenchon, quando il leader del movimento, insieme a parlamentari e collaboratori, è intervenuto e ha cercato di fermare gli agenti. “Voi non sapete chi sono io. Io sono la Repubblica, non voi!”, ha urlato Mélenchon ai poliziotti. Il parapiglia è durato diversi minuti ed è continuato all’interno dei ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix 2018 : Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov per la leadership - Nicole Della Monica e Matteo Guarise a caccia della Finale : Non ci sarà alcuna coppia d’artistico del podio olimpico alla veniquattresima edizione dell’ISU Grand Prix, in partenza questa settimana con la tappa inaugurale di Skate America. Con la momentanea pausa di Aliona Savchenko-Bruno Massot, il ritiro di Megan Duhamel-Eric Radford e l’assenza dal circuito di Wenjiing Sui e Cong Han, tante coppie sono in lizza per conquistare un posto d’onore alle Finali di Vancouver e, tra ...

Incidente per Salvini : polso fratturato - ecco cosa è successo al leader della Lega /Foto : Dimostrazione che alla mia età fare sport, nel mio caso andare a correre le sera sotto la pioggia, rischiando di scivolare come uno scemo, può essere mooolto pericoloso!' Un post condiviso da Matteo ...

Scuola - Giacomo e Giulia i leader della protesta : 'Di Maio inaccettabile su scuola' : "Il Ministro Di Maio risponde ai 70mila studenti scesi in piazza oggi con un post su Facebook, ma non siamo per niente soddisfatti". A sostenerlo è Giacomo Cossu , Coordinatore nazionale di Rete della ...

Bruciano fantocci Salvini-Di Maio Il leader della Lega : "Denunciati" : Sciopero scuola, studenti in piazza in tutta Italia. Di Maio: "Bene manifestazioni ma parliamoci". Salvini: "Studenti Bruciano manichini? Che schifo. Denunciati" Segui su affaritaliani.it

Serie B Pescara - Campagnaro leader della difesa : Ma nel Pescara che guarda tutti dall'alto, è proprio l'ex vice Campione del Mondo con l'Argentina a rappresentare la nota più lieta per la costanza con cui il 38enne argentino viene oggi impiegato, a ...

Keiko Fujimori - leader dell’opposizione peruviana e figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori - è stata arrestata con l’accusa di finanziamenti illeciti : Keiko Fujimori, leader del principale partito di opposizione nel parlamento peruviano (Fuerza Popular) e figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori, è stata arrestata con l’accusa di finanziamenti illeciti e riciclaggio. Fujimori, che ha 43 anni, è accusata di aver ricevuto 1,2 milioni di The post Keiko Fujimori, leader dell’opposizione peruviana e figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori, è stata arrestata con ...

Perù : arrestata per riciclaggio Keiko Fujimori - leader dell'opposizione e figlia dell'ex dittatore : La vicenda conferma il coinvolgimento in casi di corruzione di gran parte del mondo politico del Paese. Basti pensare che l'ex presidente Pedro Paolo Kuczynski , aveva battuto al ballottaggio la ...