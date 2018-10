La Juventus saluta Marotta | ' Grazie a te siamo tornati ai vertici del calcio europeo'

Juventus - Marotta saluta con 5 - 6 milioni di stipendio e premi : TORINO - Resta l'amarezza per l'inaspettata fine del rapporto, ma Beppe Marotta saluta la Juventus con una busta paga da top player: 5,6 milioni di euro lordi rappresentano il suo stipendio per la ...

Marchisio lascia l’Italia “Arrivederci Juventus? Non so”/ Ultime notizie - saluta Torino e vola in Russia : Marchisio lascia l’Italia “Arrivederci Juventus? Non so”. Ultime notizie, saluta Torino e vola in Russia per iniziare la sua nuova avventura con lo Zenit di San Pietroburgo(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 14:23:00 GMT)