La foresta che respira Il fenomeno misterioso |  si solleva la terra e si

forestali in Alta Valle Po tra nuove e antiche frane : "Ricucita grande ferita nella montagna" : In Alta Valle Po, nel territorio di Crissolo, in provincia di Cuneo, ci sono due sentieri lungo i quali diventava indispensabile una manutenzione radicale. Gli amministratori comunali e quelli del ...

Controlli dei Carabinieri forestali alle mense scolastiche ed ospedaliere - riscontrati irregolarità : L'Aquila - Continua l’attività di controllo dei Carabinieri forestali di Castel di Sangro nel settore agroalimentare con numerose ispezioni in strutture di accoglienza di migranti, mense, cantieri edili e mercati ortofrutticoli. Nei giorni scorsi, ad Alfedena, presso la struttura di accoglienza per migranti, ed a Castel di Sangro, presso le mense scolastiche e la cucina deputata alla preparazione dei pasti per i degenti del locale ...