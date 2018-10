La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per aver continuato ad

Provenzano - la Corte europea dei diritti umani condanna l'Italia : «Trattamento inumano» : La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per Provenzano. Secondo la Corte europea dei diritti umani l'Italia sbagliò decidendo di continuare ad applicare il regime duro carcerario del...

«Carcere troppo duro» per Provenzano : la Corte europea dei diritti condanna l’Italia I misteri della vita del boss : La sentenza del tribunale per i diritti umani fa riferimento al regime di 41 bis applicato al boss malato dal 2016 fino al giorno della sua morte

Corte europea condanna Italia per rinnovo del 41bis a Provenzano : Violato il diritto del boss a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti dal 23 marzo alla sua morte, il 13 luglio del 2016 - La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia ...

Provenzano - la Corte europea dei diritti umani condanna l'Italia : «Trattamento inumano» : La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per Provenzano. Secondo la Corte europea dei diritti umani l'Italia sbagliò decidendo di continuare ad applicare il regime duro carcerario del...

Provenzano - la Corte europea dei diritti umani condanna l'Italia : 'Trattamento inumano' : La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per Provenzano. Secondo la Corte europea dei diritti umani l'Italia sbagliò decidendo di continuare ad applicare il regime duro carcerario del 41bis a Bernardo ...

La Corte europea condanna l'Italia : negati i diritti umani in carcere a Bernardo Provenzano - : I giudici hanno stabilito che il ministero della Giustizia ha violato l'articolo 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo, per la decisione di continuare ad applicare il carcere duro previsto dal 41 ...

"Negati i diritti umani di Provenzano" : la Corte europea condanna l'Italia : Il boss rimase in regime di carcere duro fino alla morte. Per i giudici di Strasburgo fu violato il suo diritto di non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti

La Polonia deve sospendere la legge che modifica la Corte Suprema - ha detto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea : Ma non è detto che il governo polacco decida di obbedire The post La Polonia deve sospendere la legge che modifica la Corte Suprema, ha detto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea appeared first on Il Post.

Immobili da demolire a Triscina - in 50 ricorrono alla Corte Europea : Una cinquantina di ex proprietari di case abusive di Triscina, località di mare nel comune di Castelvetrano, vicinissima al sito archeologico di Selinunte, ha deciso di presentare un ricorso in via ...

YARA GAMBIRASIO - MASSIMO BOSSETTI : "FATEMI LAVORARE O IMPAZZISCO"/ Ergastolo : verso ricorso a Corte Europea? : MASSIMO BOSSETTI, Cassazione: condannato all'Ergastolo: la Suprema Corte ha giudicato "inammissibili" i ricorsoSi presentati dalla difesa. Ad uccidere YARA GAMBIRASIO è stato il carpentiere.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 23:01:00 GMT)

Corte Giustizia europea - Italia libera di imporre maggiori restrizioni su import bioliquidi : La Corte di Giustizia europea dà ragione all'Italia sulle maggiori restrizioni imposte agli intermediari che importano bioliquidi , affermando che "è conforme" al diritto dell'Unione e rendendo di ...

Corte Conti UE punta il dito su inefficienze finanziamenti Alta Velocità europea : I finanziamenti europei per lo sviluppo di una rete europea di linee ferroviarie ad Alta Velocità vengono utilizzati in modo inefficiente e inefficace. Le conclusioni della relazione della Corte di ...

Polonia - la Commissione Ue la deferirà alla Corte di Giustizia europea : “Violano l’indipendenza dei magistrati” : La Commissione europea deferirà la Polonia alla Corte di Giustizia europea a causa della nuova legge sul pensionamento dei giudici della Corte Suprema. La nuova normativa, spiegano dall’esecutivo di Bruxelles, è “incompatibile con il diritto dell’Unione a causa delle violazioni del principio d’indipendenza giudiziaria“. La legge prevede l’abbassamento dell’età pensionabile dei giudici da 70 a 65 anni: un cambiamento ...

La Commissione europea ha deferito la Polonia alla Corte di Giustizia della UE : Per avere violato il principio di indipendenza della magistratura a seguito dell'adozione di una controversa legge sulla Corte suprema The post La Commissione europea ha deferito la Polonia alla Corte di Giustizia della UE appeared first on Il Post.