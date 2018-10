La Corte di Strasburgo condanna l' Italia | Disumana nell' applicare il 41bis a

Catalogna : Corte Strasburgo respinge ricorso referendari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

‘Costretto ai lavori forzati’ - ma la Corte di Strasburgo non fa sconti : Adrian Mutu dovrà pagare 17 milioni al Chelsea : La Corte di Strasburgo respinge il ricorso di Adrian Mutu: l’ex calciatore romeno sarà costretto a pagare i 17 milioni di multa inflittagli dal Chelsea dopo essere stato trovato positivo al doping nella stagione 2003/04 Nuovi guai all’orizzonte per Adrian Mutu. L’ex calciatore romeno, che in Italia ha vestito le maglie di Inter, Verona, Parma, Livorno, Juventus e Fiorentina fra i suoi diversi anni passati in Serie A, è ...