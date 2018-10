La corsa per far risorgere il lago d’Aral 

corsa contro il tempo per Alessandro “Servono donatori di midollo - ha un mese di vita” : Il piccolo è affetto da Linfoistiocitosi Emofagocitica, una malattia genetica rara che colpisce lo 0,002% dei bambini, e uccide la metà dei pazienti entro un mese dalla manifestazione. Su Facebook è stata creata anche una pagina con il suo nome per diffondere il più possibile l'appello alla donazione.Continua a leggere

Real Madrid - Lopetegui è vicino all’esonero : corsa a due per la panchina madridista : Real Madrid, Lopetegui appeso ad un filo, intanto il presidente Florentino Perez ha già allertato i due possibili sostituti Il Clasico contro il Barcellona sarà sicuramente decisivo, ma rumors insistenti prevedono l’esonero di Jolen Lopetegui ben prima della sfida in programma domenica prossima. L’allenatore del Real Madrid è appeso a un filo dopo la sconfitta in casa contro il Levante e a confermarlo sono anche i bookmaker ...

Maltempo - Astral : domani sopressa la corsa per le Isole Pontine : Per avverse condizioni meteo domani non verrà effettuata la corsa Laziomar Ponza-Formia delle ore 05.30. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo, Astral: domani sopressa la corsa per le Isole Pontine sembra essere il primo su Meteo Web.

Inter - che Brozovic : domina in Serie A per regia - corsa e interdizione : Luciano Spalletti: impresa compiuta. La scommessa dell'allenatore toscano, fino a questo momento, è stata vinta: Marcelo Brozovic, il giocatore discontinuo e fischiato dal pubblico, è diventato il ...

L’Inter torna in corsa per lo scudetto - vittoria meritata contro il Milan : la Juventus adesso deve guardarsi alle spalle - è un momento di grazia per la squadra di Spalletti : Si è conclusa una giornata importante valida per il campionato di Serie A, in serata è andata in scena la partita tra Inter e Milan, un derby sentitissimo e che ha visto la vittoria della squadra di Luciano Spalletti per 1-0. La gara si apre con il consueto spettacolo delle coreografie, sfottò da parte delle tifoserie. E’ andata in scena una partita molto importante per la Champions League o… forse qualcosa in più. Sì perchè il ...

Classifica Formula 1 / Mondiale Piloti e Costruttori : la corsa per il terzo posto - Gp Usa 2018 (Austin) : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Usa 2018 Austin: Mercedes e Hamilton in fuga, speranze al lumicino per Vettel e Ferrari (oggi)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 19:16:00 GMT)

Ma quanto ci costa la corsa dello spread? I calcoli per chi ha azioni e titoli di Stato E il mercato teme i dati «dopati» nel Def : Dai valori massimi alcuni Btp hanno perso fino al 16%. I timori per nuovi arretramenti dopo il taglio del rating di Moody’s

Leopolda - renziani e militanti incoronano Minniti : “E’ la carta giusta per il Congresso Pd. Non è rincorsa alla Lega” : Sarà pure un argomento tabù quello del Congresso Pd alla Leopolda, con Matteo Renzi e i suoi fedelissimi tutt’altro che interessati a rilanciarlo. E, al di là di quanto dichiarato pubblicamente, magari con l’ambizione di rinviarlo, dopo le Europee. Eppure, con la candidatura di Marco Minniti in stand-by e in attesa che lo stesso ex ministro arrivi alla kermesse fiorentina, la Leopolda sembra già incoronarlo. Dai parlamentari ...

India - 60 persone uccise da treno in corsa/ Ultime notizie - strage nel Punjab : guardavano i fuochi d’artificio : India, 60 persone uccise da treno in corsa. Ultime notizie, strage nel Punjab: guardavano i fuochi d’artificio quando due convogli sono passati uccidendoli(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 08:46:00 GMT)

M5S - condannato a un anno per abuso d'ufficio. Si ritira dalla corsa il candidato alla Regione Sardegna : Con oltre il 42 per cento dei consensi, nel 2014 Mario Puddu era il sindaco del M5S più apprezzato d'Italia. Oggi l'ex primo cittadino di Assemini, attuale coordinatore del Movimento e candidato ...

Sassi e mattoni contro le auto in corsa : 'Mirano alle persone - non è una bravata da adolescenti' : Almeno quattro auto colpite con grossi Sassi e mattoni, lanciati da breve distanza. Se la sono vista davvero brutta alcuni automoblisti che, nello scorso weekend, sono stati vittime di un vero e ...

Tennis - paura per David Nalbandian : incidente durante una corsa di rally : David Nalbandian si sta dedicando al rally dopo aver lasciato il mondo del Tennis, l’argentino è stato però vittima di un brutto incidente Ricordate David Nalbandian? L’ex Tennista argentino ha lasciato l’attività agonistica ormai da un po’ di tempo, dedicandosi alle corse di rally che lo appassionavano da tempo. Proprio durante una di queste corse, più precisamente la gara di Entre Rios, il buon Nalbandian ha avuto ...

Incendio a Milano - psicosi per la puzza e l’aria irrespirabile. corsa alle farmacie per le mascherine : Nella mattina di mercoledì l’odore acre si avvertiva anche in centro. Gli esperti rassicurano sui rischi per la salute ma invitano i cittadini a tenere le finestre chiuse per precauzione. Vigili del fuoco ancora al lavoro: «Ci vorranno giorni»