lastampa

: La Consulta congela il fine vita: il Parlamento faccia una legge - LaStampa : La Consulta congela il fine vita: il Parlamento faccia una legge - faustosacchelli : RT @virginiomerola: Apprezzo molto la decisione di @sbonaccini di ricorrere alla Consulta contro il Milleproroghe che congela fondi del #Pi… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Troppo delicata, la questione del suicidio assistito con diversi interessi costituzionali da bilanciare - perché c’è un diritto allama anche un diritto a dire no - per chiuderla con un sì o un no. Dopo una giornata di discussione, i giudici della Corte costituzionale hanno deciso di non decidere. O meglio: hanno accolto l’invito della preside...