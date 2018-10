ilfattoquotidiano

: La connessione a Internet 100 volte più veloce di quella attuale è possibile, basta far ruotare la luce!… - Cascavel47 : La connessione a Internet 100 volte più veloce di quella attuale è possibile, basta far ruotare la luce!… - creaativa : #PROROGA #CallForArists LaRU Laboratorio di Rigenerazione Urbana 2018 Speravi di partecipare al bando #LaRU2018 ma… - isa73cal : @Deb_rA__ Su un'isola deserta io spero. Senza connessione internet. -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Potremmo avere connessioni100più veloci di quelle attuali, senza bisogno di nuove infrastrutture. Basterebbe sfruttare meglio la fibra ottica, trasmettendo impulsi di luce a spirale. È la nuova sfida delle connessioni cablate, e il nocciolo della questione non è come trasmettere la luce in questa differente modalità, ma come decodificarla. Andando per ordine. I cavi in ​​fibra ottica che usiamo oggi – quelli che ci portanoa casa e in ufficio – trasmettono le informazioni tramite impulsi di luce, che variano per colore e per orientamento – orizzontale o verticale. Così facendo, però, sfruttiamo solo in parte il potenziale a nostra disposizione. Sarebbe più efficace far ruotare gli impulsi di luce, fino a formare vere e proprie spirali. Per capire come dovrebbe muoversi la luce, immaginate le tipiche illustrazioni del DNA, che è rappresentato ...