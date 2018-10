La Confessione | Nina Moric e Linus ospiti di Peter Gomez su Nove venerdì 26 ottobre alle

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 ottobre 2018) L’ex modellae la voce più nota di Radio Deejaysaranno glidi questa nuova puntata de Ladiin onda su2623. L’ex moglie di Fabrizio Corona affronterà tutti i particolari più intimi della sua vita, dall’infanzia in Croaziarecenti simpatie per il movimento di estrema destra CasaPound, dai ricoveri per abusi di psicofarmaci al rapporto con l’ex re dei paparazzi. Anche, la voce che ogni mattina accompagna gli ascoltatori con Deejay chiama Italia insieme a Nicola Savino, ci racconterà i suoi esordi alla guida di radio Deejay, dagli scontri con l’ex direttore Claudio Cecchetto ai giudizi suoi suoi collaboratori, amici e non. “La” è un programma di Loft Produzioni per Discovery Italia.è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 145 e Tivùsat ...