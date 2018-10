La capitale del disastro

‘Il Cervellone single hearts edition’ : un quiz game per chi è alla ricerca del partner ideale nella capitale : Far incontrare i single laziali con una serata a base di quiz rompicapo condito con un menù creato per l’occasione. Un’idea semplice, divertente e di certo efficace. D’altronde, dietro c’è il servizio di dating leader in Europa. Appuntamento per tutti i single di Roma Roma – Può scattare la scintilla durante un quiz a squadre? La risposta è si! Soprattutto se a organizzarlo è Meetic, il servizio di incontri più affidabile del Vecchio Continente ...

Pena capitale in Usa - c'è vita nel braccio della morte - : La forte testimonianza di Jimmie Lee Horton che ha passato dieci anni nel braccio della morte in Georgia

Immigrati - stupri - risse - rapine. Milano è la capitale del crimine : Ed eccoci al famoso "modello Milano", quello tanto propugnato dal sindaco Giuseppe Sala. Anche nel 2017 il capoluogo meneghino è stata la capitale d'Italia. E non per le attività svolte o l'afflusso di turisti, ma per i reati commessi sul territorio comunale. Insomma: la città della Madonnina capitale italiana del crimine. E non è un bel segnale."Secondo i dati del Ministero degli Interni - commenta l'onorevole Paolo Grimoldi, deputato della ...

Maltempo - grandine e allagamenti a Roma : zona est della capitale in ginocchio - trasporti nel caos e centinaia di interventi : Una intensa ondata di Maltempo, con pioggia e grandine, ha investito Roma, colpendo in particolare il quadrante est della città. trasporti nel caos: 6 stazioni della metropolitana sono state chiuse e sono state riaperte solo questa mattina (stazioni della metro A Colli Albani, Lucio Sestio, Cinecittà, Numidio Quadrato, Porta Furba Quadraro e Pietralata della metro B), mentre ritardi si sono registrati sulle linee bus. centinaia gli interventi ...

Maltempo - grandinata Roma : mezzo metro d’acqua in una famosa basilica storica della capitale : Si e’ raggiunto quasi il mezzo metro d’acqua all’interno della basilica di San Sebastiano fuori le mura sull’Appia, allagata a causa del violento nubifragio. Lo si apprende dalla polizia locale. L’allagamento sarebbe iniziato sul piazzale poi l’acqua e’ entrata dentro la chiesa. Sul posto diverse pattuglie della polizia locale. La basilica di San Sebastiano fuori le mura e’ una delle basiliche ...

Roma - temporale e grandinata sulla capitale : le immagini della tempesta : Una vera e propria tempesta. Un nubifragio accompagnato da un vento fortissimo e soprattutto da una grandinata impressionante. Un'ora di caos quella vissuta dalla Capitale a partire dalle 19.30 di ...

Mestre - la capitale della droga in mano alle bande di nigeriani : Mestre - alle 14:41 del 10 luglio scorso è scattata a Mestre l"operazione San Michele della squadra mobile di Venezia. Quasi cinquecento uomini delle forze dell"ordine e un elicottero sono stati impegnati nella maxi retata nei pressi della stazione: un blitz programmato nei minimi dettagli e reso sempre più necessario dalle decine di morti in città per mano dell"eroina gialla, che continua a mietere vittime.Una droga devastante che ha ...

Pirelli - CdA Camfin delibera acquisto 2% del capitale : Il Consiglio di Amministrazione di Camfin ha deliberato, all'unanimità, di acquistare azioni fino a un massimo del 2% del capitale sociale di Pirelli . Oggi Camfin ha acquistato 200 mila azioni ...

Tennis - arriva la Next Gen. Binaghi : "Milano capitale del tennis giovanile" : Tra l'altro questo appuntamento arriva alla fine di una stagione molto soddisfacente per il nostro tennis, con due giocatori tra i primi 20 del mondo, 6 tornei vinti tra gli uomini e i segnali di ...

Dal 26 ottobre Flumeri diventa capitale dell'olio d'oliva del Sud : Roma, 19 ott., askanews, - Promuovere la cultura dell'olio extravergine di oliva, valorizzare un territorio d'eccellenza che dà vita a cultivar di grande gusto e straordinaria qualità, mettere in rete ...

La mia Milano città aperta : Giuseppe Sala e la sfida dell'altra capitale : Doveva essere un sindaco in grigio. Invece guida un’alleanza che va dai centri sociali alla Chiesa. E funziona. «Al Congresso non voto nessuno. Il nuovo segretario nomini una squadra di dieci persone, da Veltroni a Bentivogli. Io ci sarò!»

La mia Milano città aperta : Giuseppe Sala e la sfida dell'altra capitale : A Milano c'è una società che si muove in modo autonomo dalla politica, una rete di comitati, associazioni, terzo settore. Quando Salvini ha invitato Orbán ero fuori città, per qualche giorno di ...

Capodanno 2019 : la Rai punta Matera - la capitale Europea della Cultura : Per il Capodanno 2019 la Rai ha deciso di puntare su Matera, la città che dal 1 gennaio 2019 sarà eletta Capitale Europea della Cultura Mancano ancora due mesi alla fine dell’anno, ma in Rai si sta già pensando e lavorando alla grande festa di Capodanno 2019. Per festeggiare la fine del 2018 la Rai ha deciso di puntare sulla città di Matera, che dal 1 gennaio 2019 sarà la Capitale Europea della Cultura. Capodanno 2019: la Rai sceglie ...

Modena è capitale del Tango due giorni di show e incontri : Con la nostra comunità al primo Congresso italiano organizzato dall'Union civica Biglietti per la serata al Forum Monzani, posti riservati alle conferenze con i big