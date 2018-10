La Borsa brilla con industria e banche

Borsa italiana brillante dopo varo manovra 2019. FTSE MIB +1 - 42% : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha mostrato ottimismo sulle possibilità che il negoziato con la Commissione abbia esito positivo. Tria ha anche smentito le indiscrezioni di Reuters sulle sue ...

Borsa : Europa avanza - brilla Milano : Piazza Affari , +1,5%, guida i listini del Vecchio continente in attesa delle riunioni dell'Eurogruppo e dell'Ecofin alle quali parteciperà il ministro dell'economia Giovanni Tria che avrà modo di ...

Borsa : Europa avanza - brilla Milano : Piazza Affari, +1,5%, guida i listini del Vecchio continente in attesa delle riunioni dell'Eurogruppo e dell'Ecofin alle quali parteciperà il ministro dell'economia Giovanni Tria che avrà modo di ...

Borsa : Milano brilla in Europa con banche : ANSA, - Milano, 25 SET - Piazza Affari, +1,5%, brilla in Europa spinta dalle banche e dai titoli legati al petrolio dopo i rialzi del prezzo del greggio. Si allenta la tensione sui titoli di stato in ...

In Borsa brilla la stella Prysmian Assist Generale Cable per Battista : A Piazza Affari torna a brillare la stella di Prysmian, multinazionale dei cavi energia e telecomunicazione guidata da Valerio Battista. Merito di una semestrale apparsa più solida delle attese, anche grazie al primo apporto della neo acquisita General Cable. Il gruppo americano è costato 3 miliardi di dollari e ha comportato un aumento di capitale da 500 milioni di euro completato lo scorso giugno, ma ha già contribuito al ...

Borsa italiana in verde : brillano Ferragamo - FCA e petroliferi. FTSE MIB +0 - 32% : I titoli di Stato tricolori vengono penalizzati dalle ultime dichiarazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla riduzione delle tasse, e del vicepremier Matteo Salvini, sul calo dell'età ...

Borsa - Milano brilla +1 - 21% in una Ue fiacca e Spread cala a 235 : ... dopo le rinnovate rassicurazioni giunte nel fine settimana dal ministro dell'economia Giovanni Tria. Dopo circa 40 minuti da inizio seduta l'indice Ftse-Mib accelera al più 1,21 per cento, con i ...

Borsa - Milano brilla +1 - 21% in una Ue fiacca e Spread cala a 235 : ... dopo le rinnovate rassicurazioni giunte nel fine settimana dal ministro dell'economia Giovanni Tria. Dopo circa 40 minuti da inizio seduta l'indice Ftse-Mib accelera al più 1,21 per cento, con i ...

Borsa italiana ancora meglio del resto d'Europa : brillano bancari e Saipem. FTSE MIB +0 - 10% : Reuters riferisce che stamattina un portavoce del MEF ha dichiarato che il ministro dell'Economia firmerà a breve il decreto per l'estensione della garanzia pubblica Gacs sulle cartolarizzazioni di ...

Borsa MILANO chiude in netto rialzo con bancari - brilla Ubi - ... : ** Gli operatori evidenziano gli ultimi toni, apparentemente più rassicuranti, in tema di conti pubblici pur restando cauti sulla politica italiana in vista della manovra di bilancio. ** Dopo aver ...

Borsa Italiana in rialzo : in rimonta le banche - brilla Ferrari : Da Pechino il ministro italiano dell'Economia Giovanni Tria ha smorzato le recenti dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio su un possibile sforamento del tetto del 3% di deficit/Pil. "Il governo ...