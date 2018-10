Juventus | oggi nuovo Cda Nodo Marotta dg | sale l' imbarazzo

Il calciomercato oggi – Ecco il portiere della Juventus per la prossima stagione : Il calciomercato oggi – La Juventus è reduce dal successo in Champions League contro il Manchester United, tre punti d’oro per la squadra di Massimiliano Allegri che ha ipotecato il passaggio del turno ed il primo posto. Adesso la squadra potrà concentrarsi per il campionato, la Champions League toglie tante energie come dimostra il passo falso nella gara contro il Genoa. Ma nelle ultime ore stanno circolando voci clamorose ...

Champions League - i risultati di oggi (23 ottobre) : vincono Juventus e Roma - ok City e Real Madrid : Grande serata per l’Italia in Champions League. La Juventus ha sconfitto il Manchester United a domicilio, espugnando l’Old Trafford per 1-0: decisivo il gol di Dybala su assist di Cristiano Ronaldo, i bianconeri hanno infilato la terza vittoria consecutiva e hanno messo in ginocchio la compagine di Josè Mourinho ipotecando la qualificazione agli ottavi di finale e il primo posto nel girone (in precedenza Valencia e Young Boys ...

Manchester United-Juventus - Pogba freme : “Oggi è un giorno speciale” : Un fotomontaggio che lo ritrae con le maglie di Manchester United e Juventus, unito ad un messaggio: “Oggi è un giorno speciale”. Così Paul Pogba non dimentica il suo passato a poche ore dall’attesissima sfida di Champions League fra i Red Devils e i bianconeri ad Old Trafford. Una foto che sui social farà sicuramente rumore, con i tifosi della Juventus che sognano un possibile ritorno del centrocampista francese a Torino ...

Manchester United-Juventus - Pogba sui social : 'Oggi è un giorno speciale' : TORINO - Cristiano Ronaldo non sarà l'unico ex di lusso del match di stasera all' Old Trafford . C'è anche Paul Pogba , che a differenza di CR7 ha indossato solo le maglie di Manchester United e ...

Calendario Champions League oggi - a che ora iniziano le partite e come vederle in tv e streaming. C’è Manchester United-Juventus : Il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà a partire da questa sera: infatti oggi, martedì 23 e domani, mercoledì 24 ottobre andranno in scena le partite della terza giornata. oggi alle ore 21.00 ad aprire le danze saranno la Juventus, impegnata in casa del Manchester United, e la Roma, che ospiterà il CSKA Mosca. La diretta tv delle due gare sarà assicurata da Sky, mentre la diretta streaming sarà visibile su SkyGo. Per ...

Il calciomercato oggi – Juventus e Milan pensano ad uno scambio : Il calciomercato oggi – Si sta giocando una giornata importante valida per il campionato di Serie A, passo falso per la Juventus nella gara davanti al pubblico amico contro il Genoa. Ma a tenere banco sono anche le situazioni di mercato, in particolar modo si profila un’altra operazione tra Juventus e Milan dopo quelle in estate che hanno portato Bonucci, Caldara e Higuain a cambiare maglia. Secondo le ultime indiscrezione ...

Juventus-Genoa - Juric : “Oggi siamo stati bravi in tante cose” : Juventus-Genoa 1-1, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” dopo il pareggio in Juventus-Genoa per 1-1, Ivan Juric, allenatore rossoblù, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita dei suoi giocatori: “Sapevo che potevamo fare una bella partita perché ho passato due settimane con i giocatori e ho visto che ci sono le […] L'articolo Juventus-Genoa, Juric: “Oggi siamo stati bravi in ...

Juventus - Allegri : "Oggi bisognava vincere - avevamo la testa a Manchester" : Il tecnico bianconero dopo il primo stop stagionale col Genoa: "Un pareggio che fa bene così torniamo coi piedi per terra"

Il calciomercato oggi – Juventus - tutti i nomi per sostituire Alex Sandro : La Juventus sta disputando una stagione fantastica, tra campionato e Champions League i bianconeri hanno sempre vinto, sono i netti favoriti per la conquista della Serie A ed anche in Europa sono considerati in pole. La squadra di Massimiliano Allegri adesso si prepara per la gara contro il Genoa, match sulla carta agevole ma che non va comunque sottovalutato. Nel frattempo nelle ultime ore è scoppiato il caso Alex Sandro, il brasiliano ...

Juventus - Dybala / Oggi si è allenato! L'infortunio con l'Argentina è già alle spalle? : Paulo Dybala è tornato alla Juventus con i postumi di un infortunio accusato con l'Argentina. Oggi però si è allenato e ci sono speranze di vederlo in campo sabato contro il Genoa.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 21:44:00 GMT)

Milan-Juventus - al via da oggi la prima fase di vendita dei biglietti : In vendita i biglietti in vista di Milan-Juventus, in programma domenica 11 novembre alle ore 20.30 L'articolo Milan-Juventus, al via da oggi la prima fase di vendita dei biglietti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Juventus : Brilla la società opera nel settore del calcio professionistico , che passa di mano con un aumento del 3,68%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'...

Accadde oggi - 14 ottobre 2001 : il Torino recupera tre reti alla Juventus : Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi’ importante giornata per i tifosi di Juventus e Torino, da ricordare il derby del 14 ottobre 2001 in cui i granata, in svantaggio per 0-3 all’intervallo, rimontarono fino al 3-3 approfittando anche del calcio di rigore fallito nel finale da Salas per via di una “buca” scavata dal torinista Maspero sul dischetto. Una furbata poi ...

Juventus Women - di corsa sotto la pioggia verso la Supercoppa : TORINO - Allenamento sotto la pioggia per la scudettata Juventus Women che sabato 13 ottobre, ore 20.30, sfiderà la Fiorentina detentrice della Coppa Italia in un match che metterà in palio la ...