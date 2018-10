Juventus | Lippi fiducioso | “Triplete mai così possibile”

Lippi lancia la Juventus : «Una squadra da Triplete» : Marcello Lippi a tutto tondo ai microfoni del Corriere dello Sport: una Juventus da Triplete secondo l'ex mister bianconero.

Serie A - Lippi incorona la Juventus : “Il campionato è già chiuso” : L’ex ct, campione del mondo con la Nazionale Italiana, ha le idee chiare su chi potrà essere la prossima vincitrice del campionato di Serie A. Marcello Lippi ha infatti dichiarato, a Radio Anch’io Sport su Radio Rai 1, che sarà ancora la Juventus di Allegri a trionfare nel massimo campionato italiano. “Il duello resterà sempre […] L'articolo Serie A, Lippi incorona la Juventus: “Il campionato è già chiuso” ...

Lippi : 'Juventus troppo più forte' : Così Marcello Lippi, ex ct della Nazionale ed ex allenatore della Juve, parlando a Radio anch'io lo sport, su RadioRai. 'Ronaldo me lo aspettavo così, come un grande professionista scrupoloso nella ...

Juventus - Lippi : Andrea Agnelli ha fatto come il padre : Ha una rosa di grande livello e i giocatori hanno capito che se vogliono far vedere quanto valgono al mondo devono stare in squadre con grandi campioni, magari giocando un po' di meno'., in ...

Lippi estasiato dalla Juventus : 'Corsa scudetto? Credo sia già finita' : Ne è convinto Marcello Lippi, che ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport', su Rai Radio1, ha parlato della strapotenza della squadra bianconera. ' Se questa Juve è la più forte di sempre, anche della ...

Addio Marotta-Juventus - Lippi convinto : “certe decisioni prese per vincere la Champions League” : L’ex ct campione del mondo ha commentato l’Addio di Marotta alla Juventus, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda “L’Addio di Marotta alla Juve? Non sta a noi giudicare, dobbiamo solo prendere atto. Nessuno di noi sa i motivi per cui prendono certe decisioni, ma di certo della Juve non si può dire che non abbia la capacità di programmare“. Lo dice Marcello Lippi soffermandosi, ai microfoni di Radio ...

Lippi : "Italia? Bisogna avere pazienza. Juventus fra le favorite in Champions" : "Nelle ultime partite della Nazionale non c'erano più reduci del 2006? Vuol dire che siamo invecchiati, non solo io, ma anche i nostri giocatori...Scherzi a parte, l'Italia, così come sta facendo il ...

Juventus - Marcello Lippi lancia un appello : “non squalificate Cristiano Ronaldo” : Marcello Lippi ha le idee molto chiare in merito alla querelle legata a Cristiano Ronaldo ed alla tiratina di capelli a Murillo Marcello Lippi corre in aiuto di Cristiano Ronaldo. L’ex allenatore della Juventus, attualmente impegnato in terra cinese, ha parlato del ben noto caso dell’espulsione di CR7 durante la gara tra i bianconeri ed il Valencia. Lippi a Tuttosport ha detto la sua in merito al rosso sventolato da Brych in ...