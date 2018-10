Juventus | il presidente Agnelli risponde a Report | tutti i dettagli

sportfair

: Il discorso del Presidente Andrea Agnelli apre l'Assemblea degli Azionisti della Juventus Live streaming:… - juventusfc : Il discorso del Presidente Andrea Agnelli apre l'Assemblea degli Azionisti della Juventus Live streaming:… - TorinoFC_1906 : Il Presidente del Torino FC Urbano Cairo è intervenuto dopo al puntata di Report: 'La Juventus chieda scusa per gli… - juventusfc : Alle 10 inizia all'Allianz Stadium l'Assemblea degli Azionisti. Potrete seguire in diretta il discorso del Presiden… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Andreadella, ha parlato della tanto discussa questione degli striscioni su Superga introdotti in un derby di qualche anno fa “Una trasmissione televisiva ha riportato fatti acclarati in ogni sede. Laè stata sanzionata dalla giustizia sportiva per due motivi: aver venduto biglietti in numero superiore rispetto a quanto previsto dalla legge Pisanu e perché il nostro responsabile della sicurezza Alessandro D’Angelo avrebbe favorito l’ingresso di materiale non autorizzato. Larispetta alla lettera le procedure previste e non può permettere che la nostra società sia associata al bagarinaggio e Alessandro D’Angelo non ha favorito l’ingresso di striscioni “canaglia”, come già li avevo definiti. lo prova la sentenza della Corte Federale d’Appello e gli autori di quello striscione furono consegnati alla giustizia e sono rei confessi. ...