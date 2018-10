Juventus | che difesa! Zero gol subiti in Champions come il Dortmund

Juventus - lavoro di scarico dopo Manchester alla Continassa : TORINO - La Juventus è rientrata oggi a Torino dopo la vittoriosa trasferta di Champions League in casa del Manchester United . Arrivata all'aeroporto di Caselle, la squadra ha subito raggiunto il ...

Manchester United-Juventus - le pagelle bianconere : Chiellini show - Pjanic inventa e CR7 si diverte : SZCZESNY - voto: 6,5 Gestisce senza problemi l'ordinaria amministrazione ed è fortunato sul palo di Pogba. Con un colpo di testa involontario salva la vittoria. CANCELO - voto: 7,5 Una macchina ...

Manchester United Juventus - Mourinho : 'Bonucci-Chiellini professori ad Harvard'. Sky Tech spiega perché : "Avremmo potuto ottenere un risultato diverso per come abbiamo giocato nel secondo tempo. Ma questo non è stato possibile soprattutto a causa di Mr. Bonucci e Mr. Chiellini. Loro potrebbero andare a ...

Manchester United-Juventus - pesantissimo affondo di Rio Ferdinand : “è sembrata una sfida tra adulti e bambini” : L’ex difensore dello United ha commentato in maniera durissima la partita giocata dai ‘red devils’ contro la Juventus La Juventus vince all’Old Trafford contro il Manchester United, un successo voluto e meritato per i bianconeri che guidano adesso il raggruppamento con nove punti in tre partite. Una dimostrazione di forza sottolineato in maniera sprezzante anche da Rio Ferdinand ai microfoni di BT Sport, non ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : 'Vittoria importante. Che emozione l'Old Trafford!' : TORINO - ' Una vittoria importante in un match ricco di emozioni per me '. Tre punti e grandi emozioni per Cristiano Ronaldo dopo lo 0-1 con cui la Juventus ha espugnato Manchester . ' È stato grande ...

Juventus - Bentancur sorprende a Manchester : il nuovo titolare di Allegri : Nella Juventus, Pjanic e Matuidi: uno dei migliori playmaker d'Europa e un campione del mondo. Bentancur sulla carta era un ragazzo invitato alla festa degli adulti. Rodrigo invece ha mandato un ...

Moviola Manchester United-Juventus : Young falloso e impunito : Manchester - Nel primo tempo dominato dalla Juventus si segnala un cartellino giallo che manca: Young stoppa una ripartenza di Cristiano Ronaldo che stava per entrare in area avversaria, l'ammonizione ...

Allegri loda la sua Juventus : “quello che abbiamo fatto non è da tutti” : Juventus, Massimiliano Allegri soddisfatto di quanto visto ieri ad Old Trafford, il Manchester United è stato annichilito “Non solo la concentrazione, ma anche i ritmi giusti per quasi tutta la partita. Vincere in questo stadio non è da tutti: complimenti ai ragazzi“. E’ il messaggio postato su twitter dal tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il successo per 1-0 di ieri sera dei bianconeri in Champions ...

Manchester United-Juventus - stampa inglese durissima : “umiliazione ad Old Trafford” : Manchester United-Juventus, la stampa inglese continua la sua crociata contro Mourinho, il tecnico dei Red Devils rischia la panchina La vittoria per 1-0 della Juventus all’Old Trafford contro il Manchester United di José Mourinho campeggia sulle prime pagine dei tabloid inglesi che commentano negativamente la prestazione dei ‘red devils’ nella sfida di Champions League. “Il numero di Ronaldo” titola il ...

Mourinho : "Juventus superiore - Chellini e Bonucci possono insegnare ad Harvard" : José Mourinho accenna alle assenze pesanti del suo United, 'Non c'erano Fellaini e Sanchez per cambiare la direzione della partita',, però non invoca alibi e riconosce la superiorità della Juventus: '...

Video/ Manchester United-Juventus (0-1) : highlights e gol della partita (Champions League gruppo H) : Video Manchester United-Juventus (risultato finale 0-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata all'Old Trafford. Dybala regala i tre punti ai bianconeri.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 03:03:00 GMT)

La Juventus espugna l'Old Trafford : Manchester United ko 1-0 : La Juventus di Massimiliano Allegri vince in maniera autoritaria, seppur solo per 1-0, contro il Manchester United di José Mourinho. A decidere la partita in favore dei bianconeri una rete di Paulo ...

Manchester United - Mourinho sincero : “Juventus di un altro livello” : Sconfitta per il Manchester United nella gara di Champions League contro la Juventus, ecco le dichiarazione di José Mourinho in conferenza stampa: “abbiamo giocato contro una delle più grandi candidate alla vittoria della Champions League. Abbiamo fatto il possibile, avremmo potuto ottenere un altro risultato, specie per come giocato nella ripresa. Non ci siamo riusciti perché Bonucci e Chiellini devono dare lezioni a Harvard su come ...