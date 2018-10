Juventus | Agnelli senza peli sulla lingua | “Report? Fanno spettacolo Addio Marotta? Ecco

Agnelli è chiaro : 'La Juventus non ha fatto entrare gli striscioni canaglia' : Il commento di Antonio Barillà al discorso del presidente della Juventus Andrea Agnelli all'assemblea degli azionisti.

Juventus : fatturato a 500 milioni - ma rosso di 19. Agnelli : "Consolidare la crescita" : MILANO - Tanti investitori ma un giro d'affari ancora basso per essere considerata una grandissima. Dal 2010 ad oggi la Juventus, che quest'anno ha investito su Cristiano Ronaldo, è passata da un ...

Juventus - Agnelli su Calciopoli : “Pensare sempre - parlarne mai” : Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, in occasione dell’assemblea degli azionisti, ha risposto brevemente a una domanda su Calciopoli, ormai distante oltre dodici anni: “Sui noti fatti del 2006 faccio mia una frase di un azionista ‘pensare sempre, parlarne mai“. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE sempre AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE sempre AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo ...

Juventus - AGNELLI VS REPORT "STRISCIONI SU SUPERGA - NESSUN COINVOLGIMENTO"/ Programma pubblica intercettazioni : JUVENTUS, AGNELLI saluta Marotta “Ora tocca a Paratici”. Sui vergognosi striscioni di SUPERGA introdotti durante il derby del 2014, il presidente bianconero rimanda le accuse al mittente(pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 13:20:00 GMT)

Juventus - Agnelli : «È impossibile espandere l’Allianz Stadium» : Aumentare l'attuale capienza dell'Allianz Stadium non è possibile, secondo quanto ha indicato Agnelli. L'articolo Juventus, Agnelli: «È impossibile espandere l’Allianz Stadium» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - Agnelli : "Calcio italiano unito per tornare al top. Alla Fifa quanta confusione..." : Il modello non cambierà, ci saranno sempre tre pilastri: servizi, ricavi e sport". Gli uomini scelti per guidare queste aree, come noto, sono Marco Re, Giorgio Ricci e Fabio Paratici. E' doveroso un ...

Juventus - Agnelli : 'Non possiamo essere associati ai bagarini. Il calcio non è politica c'è troppo odio' : 'I fatti su cui una trasmissione televisiva ha riportato l'attenzione, i rapporti tra la Juventus e il tifo organizzato, sono stati acclarati in ogni sede. E non possiamo consentire che oggi si ...

Juventus - Agnelli : “Basta odio - il tifo è un’altra cosa” : Andrea Agnelli prende posizione contro l’odio nel calcio. All’Allianz Stadium di Torino, durante l’Assemblea degli Azionisti della Juventus, il presidente bianconero ha dichiarato: “Abbiamo bisogno di armonia nell’ambiente, che non significa annullare lo sfottò. Lo sfottò è un discorso, l’odio è un altro. Nel calcio si sta divulgando quello che è un sentimento generale, l’odio contro qualcuno o ...

Juventus - Agnelli indica la strada futura : “Consolidamento economico - club in crescita grazie agli a.d. uscenti” : Dal 2010 ad oggi la Juventus è passata da un fatturato sotto i 200 milioni a due esercizi chiusi sopra mezzo miliardo di euro, ma l’obiettivo è quello di “consolidarla come potenza economica e non solo sportiva crescendo in Cina, Sud Est asiatico e Stati Uniti”. È partendo da questa premessa che il presidente del club bianconero Andrea Agnelli ha illustrato davanti all’assemblea dei soci l’andamento della ...

Juventus - Agnelli agli azionisti : «Grazie Marotta - ora tocca a Paratici e Ricci» : «Noi viviamo il 2018 un po' com il 2010, un anno di grandi cambiamenti che ci aspettano davanti noi». Si apre così il discorso di Andrea Agnelli agli azionisti della Juventus L'articolo Juventus, Agnelli agli azionisti: «Grazie Marotta, ora tocca a Paratici e Ricci» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - Agnelli sull’Under 23 : “Bisogna fare un gran lavoro per la vittoria” : Non c’è solo la crescita della prima squadra nei progetti della Juventus. A dichiararlo è stato il presidente Andrea Agnelli nel corso dell’Assemblea degli Azionisti in corso di svolgimento all’Allianz Stadium: “Oltre ai successi della prima squadra ci sarà da fare un forte lavoro di integrazione per la nuova squadra di quest’anno, l’Under23. La parte più difficile è stata dare un’identità a una ...

Juventus - Agnelli su Ronaldo : “Orgogliosi della sua scelta” : In occasione dell’assemblea degli azionisti, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato di Cristiano Ronaldo e della sua scelta di trasferirsi in Italia: “Sapere che il giocatore più forte al mondo sceglie la Juventus è motivo di profondo orgoglio. Avere Cristiano Ronaldo oggi con noi evidentemente ci aiuterà a ottenere i risultati prefissati“. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN ...

Juventus - Agnelli : “Non abbiamo agevolato l’ingresso degli striscioni su Superga” : Andrea Agnelli, intervenuto in occasione dell’assemblea degli azionisti, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista su alcune questioni, focalizzando sostanzialmente la sua attenzione sulle vicende raccontate da “Report“, nella scorsa puntata di lunedì 22 ottobre. Agnelli ha voluto precisare soprattutto la questione sugli striscioni di Superga, sottolineano espressamente che la Juventus e ...