Juventus | Agnelli agli azionisti | A Paratici l' area sportiva

Juventus - Agnelli : «Mai introdotti striscioni su Superga allo stadio. Chi lo dice afferma il falso!» : TORINO - Andrea Agnelli respinge l'illazione, emersa durante la trasmissione Report di lunedì scorso, che la Juventus abbia in qualche modo favorito l'introduzione di striscioni con vergognosi ...

Agnelli : “basta con insinuazioni che associano la Juventus al bagarinaggio” : “La Juventus rispetta alla lettera le procedure di vendita e non può consentire che si insinui ancora oggi che la nostra società possa essere associata al fenomeno del bagarinaggio”. Cosi il presidente di della Juventus, Andrea Agnelli, in apertura di assemblea degli azionisti. “Le uniche cose per cui la Juventus è stata sanzionata (dalla giustizia sportiva, ndr) – ha ricordato Agnelli – è aver venduto ...

Juventus - il presidente Agnelli risponde a Report : tutti i dettagli : Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato della tanto discussa questione degli striscioni su Superga introdotti in un derby di qualche anno fa “Una trasmissione televisiva ha riportato fatti acclarati in ogni sede. La Juventus è stata sanzionata dalla giustizia sportiva per due motivi: aver venduto biglietti in numero superiore rispetto a quanto previsto dalla legge Pisanu e perché il nostro responsabile della sicurezza ...

‘Ndrangheta-Juventus - i tifosi del Torino durissimi : “non vogliamo Agnelli allo stadio” : allo stadio Grande Torino, per il derby del 15 dicembre, non vogliono in tribuna il presidente della Juve, Andrea Agnelli, e il security manager Alessandro D’Angelo. Dopo il servizio della trasmissione Report sui rapporti tra tifoseria organizzata, dirigenza bianconera e ‘ndranghetisti, i tifosi del Torino iscritti al forum ‘Sempre forza Torino’ hanno inviato una lettera a Urbano Cairo. “Sarebbe non solo ...

Juventus - la bomba di Report : ultrà - Agnelli e 'ndrangheta - l'intercettazione su Lapo Elkann : C'è anche Lapo Elkann al centro della attesissima puntata di Report sulla Juventus . Il programma condotto da Sigfrido Ranucci lancia siluri inquietanti sulla Signora, rovistando nelle intercettazioni ...

Le mani della ‘Ndrangheta sulla Juventus - le clamorose intercettazioni incastrano Agnelli : “lo ha ammazzato”. Bianconeri nei guai - parte una nuova Calciopoli : 1/7 ...

Shock Juventus - le intercettazioni che tradiscono il club bianconero : coinvolti Agnelli e Bonucci [DETTAGLI] : E’ un momento difficilissimo per la Juventus, bene in campo ma qualche problema al di fuori, con il caos che riguarda Cristiano Ronaldo e nuove clamorose intercettazioni. Nel dettaglio arrivano nuove intercettazioni riportate da ‘Il Napolista’ relative all’inchiesta portata avanti dalle autorità in relazione ai rapporti tra la Juventus e clan della ‘Ndrangheta. Il 7 Luglio del 2016 alle ore 15:42, D’Angelo ...

Juventus - Agnelli : 'Cristiano Ronaldo è un supereroe' : Perché se non si ha una grande squadra, diventa impossibile convincere il più grande al mondo. IL NOSTRO SUPEREROE - I dettagli? Eccoli: 'Per CR7 le strade commerciali e sportive si sono incrociate. ...

Juventus - Agnelli 'Ronaldo è il nostro supereroe' : Un valore aggiunto e la Juventus ha preso un supereroe: i bambini di tutto il mondo ci seguono di più adesso'. Un supereroe secondo Agnelli, che però non potrà risolvere i problemi del calcio ...

Juventus - Agnelli : “dal 2024 armonizzeremo calendari” : “Dal 2024 il calcio scrivera’ una pagina tutta nuova, dove armonizzazione e par condicio saranno i due paletti imprescindibili. Oggi c’e’ troppa anarchia nei calendari, e questo porta a discriminazioni che vanno eliminate”. Lo ha detto oggi a Trento, ospite del Festival dello Sport organizzato da Gazzetta e Trentino, il presidente dell’Eca e della Juventus, Andrea Agnelli. Il n.1 bianconero, sul palco ...

Juventus - Agnelli su Ronaldo : “È la ciliegina sulla torta” : In occasione del Festival dello Sport di Trento, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato di Cristiano Ronaldo e di quello che rappresenta per la squadra: “La Juventus non è Cristiano Ronaldo, la Juventus è una squadra composta da 25 giocatori in cui il collettivo fa la differenza. Ronaldo è la ciliegina su una torta estremamente buona costruita negli anni. C’è stato un rafforzamento sulla parte sportiva, si ha la ...

Ceferin ad Agnelli : 'La Superlega è fuori questione'. Il presidente della Juventus replica : 'Dal 2024 riscriviamo il calcio' : Oggi non si sa cosa sia, prima il mondo con l'Intercontinentale si fermava a guardare, ora non si sa bene. Ma prima di cambiare, bisogna mettere ordine'. Ceferin - 'Per me la Superlega danneggerebbe ...

Juventus - il presidente Agnelli su Cristiano Ronaldo : “il supereroe che ha unito le due anime del club” : Juventus, il presidente Andrea Agnelli ha parlato dell’apporto che Cristiano Ronaldo sta dando al club non solo dal punto di vista sportivo Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, è stato ospite del Festival dello Sport di RCS. Tra le domande sottoposte ad Agnelli non è mancata quella su Cristiano Ronaldo, il quale a detta del presidente ha unito le due anime della società: “E’ stata la prima volta che le due anime ...

Juventus - la lettera di Andrea Agnelli agli azionisti : “Puntiamo sempre più in alto” : Con una lunga lettera rivolta agli azionisti pubblicata sul sito ufficiale della Juventus, il presidente Andrea Agnelli ha fatto il punto su passato, presente e futuro del club bianconero. Questi i passaggi più importanti: “Cari Campioni d’Italia, il progetto di bilancio, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, rappresenta la fotografia istantanea di una società, la Juventus, che […] L'articolo Juventus, la lettera di Andrea ...