Juve | bilancio ricavi è di 504 | 7 milioni

Il bilancio della Juventus per la stagione 2017/2018 chiude con una perdita di 19 - 2 milioni : Il bilancio della Juventus per la stagione 2017/2018 chiude con una perdita di 19,2 milioni, ricavi a 504,7 milioni. Lo dicono i conti approvati oggi dal consiglio di amministrazione. Il fatturato, al netto delle operazioni di mercato, e’ rimasto sopra i 400 milioni di euro, dato considerato con soddisfazione dal club poiche’ nell’ultima stagione la Juventus si e’ fermata ai quarti della Champions League mentre ...

Juventus - approvato il bilancio della scorsa stagione : club bianconero in perdita di 19 milioni : Il club del presidente Agnelli ha chiuso il bilancio della scorsa stagione con una perdita di 19 milioni di euro Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2018, che evidenzia una perdita di 19,2 milioni di euro che sarà` coperta mediante utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni. Lo rende noto la Juventus in un comunicato pubblicato sul suo sito ...

