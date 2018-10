Juve | Agnelli all' assemblea azionisti | il dopo Marotta | Ronaldo | l' inchiesta di ' Report'

Juventus - Agnelli su Ronaldo : “Orgogliosi della sua scelta” : In occasione dell’assemblea degli azionisti, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato di Cristiano Ronaldo e della sua scelta di trasferirsi in Italia: “Sapere che il giocatore più forte al mondo sceglie la Juventus è motivo di profondo orgoglio. Avere Cristiano Ronaldo oggi con noi evidentemente ci aiuterà a ottenere i risultati prefissati“. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN ...

Juventus - Agnelli : “Non abbiamo agevolato l’ingresso degli striscioni su Superga” : Andrea Agnelli, intervenuto in occasione dell’assemblea degli azionisti, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista su alcune questioni, focalizzando sostanzialmente la sua attenzione sulle vicende raccontate da “Report“, nella scorsa puntata di lunedì 22 ottobre. Agnelli ha voluto precisare soprattutto la questione sugli striscioni di Superga, sottolineano espressamente che la Juventus e ...

Juventus - Agnelli congeda Marotta : “con Beppe siamo cresciuti - ecco come divideremo le sue mansioni” : Nel corso dell’assemblea degli azionisti, il presidente della Juventus ha svelato come verranno redistribuite le mansioni di Marotta dopo il suo addio L’era Marotta alla Juventus è ufficialmente terminata, la Juventus riparte dunque senza il suo ex amministratore delegato. Comincia un nuovo percorso per il club bianconero, con il solito Andrea Agnelli nelle vesti di presidente. LaPresse/Daniele Badolato Il numero uno della ...

Juventus - Agnelli ringrazia Marotta e guarda al futuro : Durante l’assemblea degli azionisti, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha salutato l’ormai ex amministratore delegato Giuseppe Marotta: “La Juventus è grata a Giuseppe Marotta e Aldo Mazzia per il lavoro svolto in questi anni. Si è deciso di conferire maggiori responsabilità a risorse già presenti in azienda che in questi anni hanno ottenuto risultati eccezionali“. L’occasione è servita anche per ...

Juventus - Agnelli : 'Non possiamo essere associati ai bagarini. L'Arrivo di CR7 motivo d'orgoglio' : 'Il fatto che Cristiano Ronaldo, il giocatore più forte dal mondo, abbia scelto la Juventus è motivo di grandissimo orgoglio'. Così il presidente della Juventus Andrea Agnelli, all'assemblea degli azionisti del club bianconero. 'Ho sempre sostenuto e continuo ...

Juventus - Agnelli agli azionisti : "A Paratici l'area sportiva" : Andrea Agnelli presenta la nuova Juventus. Il presidente bianconero ha ufficialmente dato il via all'era post-Marotta, nel corso dell'assemblea con gli azionisti del club. L'ex ad è stato ringraziato ...

Juventus - Agnelli : «Mai introdotti striscioni su Superga allo stadio. Chi lo dice afferma il falso!» : TORINO - Andrea Agnelli respinge l'illazione, emersa durante la trasmissione Report di lunedì scorso, che la Juventus abbia in qualche modo favorito l'introduzione di striscioni con vergognosi ...

Agnelli : “basta con insinuazioni che associano la Juventus al bagarinaggio” : “La Juventus rispetta alla lettera le procedure di vendita e non può consentire che si insinui ancora oggi che la nostra società possa essere associata al fenomeno del bagarinaggio”. Cosi il presidente di della Juventus, Andrea Agnelli, in apertura di assemblea degli azionisti. “Le uniche cose per cui la Juventus è stata sanzionata (dalla giustizia sportiva, ndr) – ha ricordato Agnelli – è aver venduto ...

Juventus - il presidente Agnelli risponde a Report : tutti i dettagli : Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato della tanto discussa questione degli striscioni su Superga introdotti in un derby di qualche anno fa “Una trasmissione televisiva ha riportato fatti acclarati in ogni sede. La Juventus è stata sanzionata dalla giustizia sportiva per due motivi: aver venduto biglietti in numero superiore rispetto a quanto previsto dalla legge Pisanu e perché il nostro responsabile della sicurezza ...

Juve - oggi il primo Cda senza Marotta : Agnelli spiegherà i motivi dell’allontanameto dell’ex Dg : E’ il giorno del Cda della Juventus, il primo del dopo Marotta. La riunione inizierà alle ore 10 presso l’Allianz Stadium. Ordine del Giorno: discutere del nuova composizione del Cda e approvare il bilancio dell’esercizio 2017/18. Non è escluso che, a margine dell’Assemblea odierna, Andrea Agnelli possa spiegare nei dettagli i motivi che lo hanno portato a prendere la decisione di avviare un nuovo corso per la ...

Caso striscioni - Cairo : 'Episodio orribile - Agnelli e la Juve chiedano scusa' : Lo stesso Cairo è infatti intervenuto sulla questione alla Gazzetta dello Sport : 'Non sono un giudice, non emetto sentenze. Ma c'è un sentimento comune a tutto il popolo granata che si sente offeso ...

Ultrà Juve : i tifosi del Toro a Cairo - non vogliamo Agnelli allo stadio : TORINO - allo stadio Grande Torino , in occasione del derby del 15 dicembre, non vogliono in tribuna il presidente della Juventus, Andrea Agnelli , e il security manager Alessandro D'Angelo . Dopo il ...

‘Ndrangheta-Juventus - i tifosi del Torino durissimi : “non vogliamo Agnelli allo stadio” : allo stadio Grande Torino, per il derby del 15 dicembre, non vogliono in tribuna il presidente della Juve, Andrea Agnelli, e il security manager Alessandro D’Angelo. Dopo il servizio della trasmissione Report sui rapporti tra tifoseria organizzata, dirigenza bianconera e ‘ndranghetisti, i tifosi del Torino iscritti al forum ‘Sempre forza Torino’ hanno inviato una lettera a Urbano Cairo. “Sarebbe non solo ...

Juve - la scelta di Agnelli per il dopo-Marotta : Come racconta Sky Sport , Andrea Agnelli ritiene che i manager attuali della Juventus - Paratici e non sono - siano ampiamente cresciuti. Da qui la volontà del presidente di sostituire Marotta solo con le figure già ...