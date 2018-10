JUST DANCE 2019 disponibile da oggi

gamerbrain

: Novità PlayStation (25 Ottobre): Just Dance 2019, My Hero One's Justice, Resonance of Fate su PS4… - PSExperience1 : Novità PlayStation (25 Ottobre): Just Dance 2019, My Hero One's Justice, Resonance of Fate su PS4… - pcassidy_ : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Ubisoft annuncia che, il nuovo episodio della serie musicale videoludica più popolare di sempre*, è orain Europa, Medio Oriente, Asia e Africa per Nintendo Switch, Nintendo Wii U, Nintendo Wii, Xbox One, Xbox 360 e PlayStation 4. Nel Regno Unito,saràdal 26 ottobre.danei negozi In occasione dell’uscita di, Ubisoft ha lanciato il suo spot TV “The Beat”, che offre la sua visione del ballo, svelando il vero motivo per cui tutti adorano ballare. Diretto dal regista Gary Freedman (nominato il secondo regista pubblicitario più premiato di sempre da Gunn Report) e prodotto da La Pac, il filmato celebra l’innato bisogno di ballare di ognuno di noi, fino a provare quella vera gioia che solo il ballo può offrire. I giocatori potranno ...