Jon James muore precipitando da un aereo durante le riprese di un videoclip VIDEO

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Un bruttissimo incidente si è verificato nello Stato canadese della British Columbia il 20 ottobre 2018, causando la morte sul colpo del rapper 34enne JonMcMurray, noto semplicemente come 'Jon'. La notizia, però, è stata diffusa soltanto nelle ultime ore, e in data odierna, sta occupando le pagine delle principali testate giornalistiche di tutto il mondo, incluse quelle italiane. L'artista, che era anche uno sciatore professionista, nonché un appassionato di sport estremi, avrebbe dovuto girare una scena per il suo prossimomusicale, facendosi riprendere mentre danzava sull'ala di un piccolo aeroplano – un Cesna per la precisione – cantando sulle note del suo ultimo pezzo, che avrebbe dovuto fare da apripista al suo prossimo albumdi inediti. Qualcosa, purtroppo, è andato storto.il volo, infatti, proprio mentre il rapper si trovava sull'ala ...