Jon James McMurray cade dall’aereo e muore Video | incidente mortale per il rapper

Jon James muore precipitando da un aereo durante le riprese di un videoclip (VIDEO) : Un bruttissimo incidente si è verificato nello Stato canadese della British Columbia il 20 ottobre 2018, causando la morte sul colpo del rapper 34enne Jon James McMurray, noto semplicemente come 'Jon James '. La notizia, però, è stata diffusa soltanto nelle ultime ore, e in data odierna, sta occupando le pagine delle principali testate giornalistiche di tutto il mondo, incluse quelle italiane. L'artista, che era anche uno sciatore professionista, ...

