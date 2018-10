Jamie Dornan papà per la terza volta | «Fare figli è fantastico»

Jamie Dornan - Mr. Grey di nuovo papà : arriva il terzo figlio : Sul grande schermo ha fatto sognare il pubblico con performance bollenti in camera da letto, ma Jamie Dornan, il Christian Grey della saga legata a Cinquanta sfumature, nella realtà è un marito e padre di famiglia esemplare. E ora allarga la famiglia. Come infatti ha confermato un portavoce dell’attore a The Hollywood Reporter, Jamie e la moglie Amelia Warner aspettano il terzo bebè. La coppia, sposatasi nel 2013, ha già due bambine: ...

Jamie Dornan dopo Cinquanta sfumature di grigio in un film col Tyrion Lannister del Trono di Spade e una nuova serie tv : Jamie Dornan dopo Cinquanta sfumature di grigio (in onda stasera su Canale 5 alle 21.20) sarà di nuovo protagonista di un film, stavolta realizzato per la tv e accanto al tre volte vincitore di Emmy Peter Dinklage, premiato anche quest'anno per la sua interpretazione di Tyrion Lannister ne Il Trono di Spade. I due appariranno infatti nel film tv My Dinner With Hervé, prodotto da HBO e basato su una storia vera, incentrato sulla nascita di uno ...

Le nuove sfumature di Jamie Dornan : Da tempo l’attore e modello Jamie Dornan cerca di scrollarsi di dosso Christian Grey, il personaggio sensuale che l’ha reso famoso nella trilogia delle “Cinquanta sfumature” (di grigio, di nero e di rosso). Ma è stato ancora per il suo ruvido magnetismo che l’attore irlandese, 36 anni, è stato scelto come nuovo volto di “Boss The Scent”: nel cortometraggio girato nel futuristico Auditorium di Baku, progettato da Zaha Hadid in Azerbaijan, quasi ...