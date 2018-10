Jake Gyllenhaal con il suo dolcevita dà lezione di stile

gqitalia

(Di giovedì 25 ottobre 2018) L’attorein un momento di pausa dal tour promozionale del suo film “Wildlife”, passeggia per le strade di New York indossando un morbido e leggero, abbinato a pantaloni blu e scarpe stringate marroni scuro effetto vintage. Ancora una volta il divo hollywoodiano offre unadie apre ufficialmente “the sweater weather” con un, capo di tendenza nelle ultime stagioni, grazie alloanni ’70 portato sulle passerelle da molti brand moda. Naturalmente non sceglie un colore a caso ma punta su una delle tonalità più cool del momento: il burgundy, da noi comunemente chiamato bordeaux o Borgogna. Da notare che l’attore non l’ha indossato di giorno, ma ha aspettato la sera, ha scelto un modello leggero, e soprattutto non aveva con sé alcun tipo di capospalla. Certo non è ancora tempo di maglioni pesanti in lana grossa, ma senza dubbio è arrivato ...