Jaguar XE SV Project8 – La più veloce berlina al mondo si trasforma in race taxi sulla

sportfair

: XE SV #Project8 entra a far parte della squadra #Jaguar Race Taxi al #Nuerburgring. 660CV, 322 km/h e tanta adrenal… - JaguarItalia : XE SV #Project8 entra a far parte della squadra #Jaguar Race Taxi al #Nuerburgring. 660CV, 322 km/h e tanta adrenal… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018)offre a tutti gli appassionati di auto sportive la possibilità di salire a bordo dellapiùdel, la XE SV Project 8, che per l’occasione siin unsul circuito del Nürburgring I visitatori del Nürburgring Nordschleife, in Germania, potranno provare il brivido di salire a bordo della piùquattro porte al: avranno infatti la possibilità di effettuare un giro del circuitoXE SV Project 8 con Track Pack, che per l’occasione si trasformerà in un. La Project 8 è la più performantesu strada mai prodotta da, progettata, ingegnerizzata e assemblata dalla divisione Special Vehicle Operations. Nel novembre del 2017 sul circuito del Nürburgring, questa speciale versione della XE equipaggiata con il 5,0 litri V8 sovralimentato da 600 CV, ha battuto alcune delle coupé e delle ...