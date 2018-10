Italia-Libia | domani Conte riceve al Serraj a Palazzo Chigi

Accadde oggi : nel 1912 la Libia diventa colonia Italiana - l’esercito aveva utilizzato per la prima volta autovetture Fiat Tipo : Il 19 ottobre 1912 l’Italia prese possesso di Tripoli, in Libia, dall’Impero ottomano. Termina così la Guerra Italo-Turca, o guerra di Libia, combattuta dal Regno d’Italia contro l’Impero ottomano tra il 29 settembre 1911 e il 18 ottobre 1912, per conquistare le regioni nordafricane della Tripolitania e della Cirenaica. La volontà italiana di allargare i propri domini coloniali postò l’esercito Regio a impadronirsi delle due province ...

Conferenza sulla Libia - l'Italia punta sui pesi massimi : Gli inviti internazionali sono partiti. E l'Italia punta in alto. Nella qualità, leggi livello di responsabilità, piuttosto che sulla quantità delle presenze alla Conferenza sulla Libia in programma a Palermo il 12 e 13 novembre prossimi. E i primi riscontri confortano le speranze della nostra diplomazia. Di certo a Palermo sarà presente Angela Merkel. Il sì della cancelliera tedesca, riferiscono fonti di ...

Festa del Cinema di Roma : Venerdì 19 ottobre ‘Il mare della nostra storia’ di Giovanna Gagliardo -100 anni di storia d’Italia visti dalla Libia : Roma – C’è un luogo che guarda l’Italia e che dall’Italia è costantemente guardato. Uno sguardo fatto di brame, di scontri di incontri e di seduzioni. Uno sguardo che ha significato l’inferno della guerra, e l’eden di una nuova piccola patria. Questo luogo è la Libia. Il film, attraverso immagini d’archivio toccate dall’incanto, sequenze d’attualità entrate nella memoria, testimonianze ...

Libia - Parigi : sì a conferenza in Italia : 00.42 "La Francia dà il suo sostegno alla conferenza internazionale che l'Italia organizzerà sulla Libia il 12 e 13 novembre prossimi a Palermo". Lo ha fatto sapere il Quai d'Orsay all'indomani dell'incontro a Roma fra il ministro dell'Europa e degli Affari Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, e il suo collega Italiano, Enzo Moavero Milanesi.

PESCHERECCI ItaliaNI SEQUESTRATI IN LIBIA/ "Hanno spostato il confine di 74 miglia" (Le Iene) : Sono stati rilasciati i tredici membri dell'equipaggio dei PESCHERECCI ITALIANI SEQUESTRATI in LIBIA. Il programma di Italia 1 va ad approfondire quanto accaduto. (Le Iene Show)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 23:53:00 GMT)

Pescherecci Italiani sequestrati in Libia/ L'odissea della "Afrodite Pesca" e "Matteo Mazzarino" (Le Iene) : Sono stati rilasciati i tredici membri dell'equipaggio dei Pescherecci italiani sequestrati in Libia. Il programma di Italia 1 va ad approfondire quanto accaduto. (Le Iene Show)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 08:53:00 GMT)

I due pescherecci Italiani che erano stati sequestrati da motovedette libiche hanno lasciato la Libia : I due pescherecci italiani di Mazara del Vallo (Sicilia) sequestrati martedì scorso da motovedette libiche e portati al porto di Ras al Hilal hanno lasciato la Libia. Il Distretto della pesca di Mazara del Vallo ha detto che i libici The post I due pescherecci italiani che erano stati sequestrati da motovedette libiche hanno lasciato la Libia appeared first on Il Post.

Libia - rilasciati pescherecci Italiani sequestrati : Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Si sblocca la vicenda dei due motopescherecci 'Matteo Mazzarino' e 'Afrodite Pesca'. "Ho appena avuto conferma" che, alle due imbarcazioni che da mercoledì sera erano state messe sotto sequestro da unità militari libiche, "è stata concessa l’autorizzazione a fare rientro

Libia - rilasciati pescherecci Italiani sequestrati : Si sblocca la vicenda dei due motopescherecci 'Matteo Mazzarino' e 'Afrodite Pesca'. "Ho appena avuto conferma" che, alle due imbarcazioni che da mercoledì sera erano state messe sotto sequestro da ...

Ok della Libia al rientro in Italia dei due pescherecci sequestrati : la conferma arriva da Conte : Nota del premier al termine della visita in Etiopia: "Non abbiamo mai lasciato soli i nostri concittadini"

Ok della Libia al rientro in Italia dei due pescherecci sequestrati : la conferma arriva da Conte : Cronaca Libia: sequestrati due pescherecci di Mazara del Vallo. Il sindaco: "Spari dalle motovedette"

Libia - il generale Haftar sfida l’Italia. Sequestrati due pescherecci siciliani : Nessun ferito, ma tutti e 14 i marinai, italiani e tunisini, dei due pescherecci siciliani Sequestrati dalla Guardia costiera libica sono sottoposti a un fermo di polizia per accertamenti. ...

Libia sequestra 2 pescherecci Italiani : 16.54 Due pescherecci della marineria di Mazara del Vallo sono stati sequestrati nella tarda serata di ieri da motovedette libiche. Lo ha comunicato il sindaco della città in provincia di Trapani, Nicola Cristaldi. I pescherecci bloccati sono la Afrodite Pesca, con 6 uomini a bordo, e il Matteo Marrarino, con 7 uomini.

Libia sequestra 2 pescherecci Italiani : "sparato senza preavviso"/ Denuncia del sindaco di Mazara del Vallo : Libia sequestra due pescherecci italiani: la Denuncia del sindaco di Mazara del Vallo, 'sparato senza preavviso, solo fatalità non ci siano feriti'.