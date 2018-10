Italia e Brexit tra le incertezze | tassi fermi fino a quando necessario

Draghi : “L’Italia come la Brexit - è tra le incertezze per l’Eurozona” : Anche l’Italia, come Brexit e la guerra commerciale, è fra le incertezze per lo scenario economico dell’Eurozona. Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi. L'articolo Draghi: “L’Italia come la Brexit, è tra le incertezze per l’Eurozona” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Bce - Draghi : «Italia come Brexit è fra le incertezze» Live Acquisto dei titoli fino al 2018 : La conferenza stampa da Francoforte dopo la riunione del board per decidere sulla politica monetaria

Analisi settimanale - i temi caldi 22-26 ottobre : Brexit - guerra commerciale Usa-Cina e tensione UE-Italia : Con l'economia cinese che segna l'estensione più lenta dal 2009, Pechino potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rinnovare la sua posizione. Fai trading con un conto demo gratuito su ...

Brexit : Confagri - le imprese agricole Italiane hanno bisogno di una forte tutela : ... la proposta di Bruxelles, infatti, ricorda Confagri, era quella di far pagare al mondo agricolo il costo del recesso del Regno Unito che ammonta a circa 14 miliardi di euro l'anno. Per quanto ...

Borse oggi 18 ottobre 2018 : quello a cui stare attenti - tra Brexit e Italia : ... più sul lungo termine, i tassi di interesse dovrebbero essere superiori a quello che normalmente sarebbe considerato un livello "neutro" per l'economia, valutato che la crescita economica sta ...

Hard Brexit - quali impatti sui mercati- Italia Economia n. 42 del 17 ottobre 2018 : Si allarga il fronte di chi scommette su un'uscita del Regno Unito dall'Unione europea senza accordo, lo scenario peggiore, che comporterebbe maggiori rischi per gli inglesi e per gli investitori. Le ...

L’appello di Jamie Oliver : “Salvate i ristoranti Italiani dalla Brexit”. È davvero così? : "Salvate i ristoranti italiani dalla Brexit, che ha creato la tempesta perfetta. Io ho già dovuto chiuderne diversi dei miei": anche se ti chiami Jamie Oliver e la tua catena di locali italiani (la Jamie's Italian) è tra le più famose d'Inghilterra, in questo periodo pre-Brexit gli affari potrebbero girare tutt'altro che bene. Lo chef, diventato famoso grazie ai suoi consigli culinari sulla BBC, ha infatti lanciato un ...

Ricerca : scienziato Italiano in Gb - la Brexit scoraggia l’arrivo di talenti : Non è ancora definita, ma la Brexit “sta già cambiando i giochi per la Ricerca in Gran Bretagna. Sono in Gb da 10 anni e i miei figli sono inglesi, quindi non penso ci siano conseguenze per me. Ma i migliori talenti sono scoraggiati a spostarsi in questo Paese, non essendo sicuri di poter rimanere. Questa è una perdita immensa per la Ricerca in Gran Bretagna“. A testimoniarlo all’AdnKronos Salute è Vincenzo De Paola, Head of ...

Mnuchin - Usa - : non vogliamo effetto contagio da Italia o Brexit : New York, 10 ott., askanews, - Gli Stati Uniti non vogliono che lo scontro in Italia sulla manovra finanziaria e i negoziati sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea finiscano per avere ...

L'Italia è pericolosa quanto la Brexit e la guerra dei dazi. Lo dicono gli economisti : Preoccupa il circolo vizioso debito-banche in Italia che rischia di contagiare l'Eurozona. E' l'allarme del Fondo monetario internazionale nel Global Financial Stability Report , Gfsr, , dove si ...

Brexit - Conte : 'Garantire i diritti degli Italiani in Gb' : Il premier Giuseppe Conte, incontrando il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier, ha ricordato che "l'accordo dovrà garantire in concreto i diritti acquisiti dei cittadini europei, tra cui i ...

Conte - sostegno Italia intesa su Brexit : ANSA, - ROMA, 8 OTT - Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte "ha ribadito il sostegno dell'Italia al Capo negoziatore in vista di un'intesa che sia rispettosa della volontà del popolo britannico e ...

Affidabilità addio. Perché il dramma dell’Italia è la sua brexit invisibile : Sembra uno scioglilingua ma il futuro dell’Italia passa da questo gioco di parole. Tema: può essere credibile un paese la cui credibilità è legata alla speranza che le promesse fatte da un governo possano essere sistematicamente tradite? La settimana che si apre è una settimana delicata che ci perme