Italia | cura te stessa

Early SpA Clinic - la reumatologia Italiana si trasforma : in arrivo i primi 25 ambulatori con percorsi di cura e trattamento dedicati per la cura delle Spondiloartriti : La reumatologia italiana trasforma il suo modello di cura e guarda al futuro. A settembre una collaborazione tra pubblico e privato promossa da Novartis porterà alla nascita delle prime Early SpA Clinic: ambulatori dedicati alla presa in carico precoce dei pazienti con Spondiloartriti (SpA), interni ad alcuni specifici centri ospedalieri che hanno dimostrato un livello particolarmente alto di efficienza per la diagnosi e cura delle Spa, ...

Volley femminile - Torneo Qualificazione Olimpiadi Tokyo 2020 : si giocherà ad agosto 2019! Le possibili avversarie dell’Italia - Olanda quasi sicura! : L’Italia non si ferma dopo aver conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali 2018 di Volley femminile e guarda già alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ormai distanti appena due anni. La nostra Nazionale è pronta per incominciare il difficile percorso di Qualificazione alla rassegna a cinque cerchi e Davide Mazzanti sta già pianificando l’imminente futuro della nostra squadra che ha incantato in Giappone e che sembra avere davanti a ...

La cura che cambia : pratiche e culture di “Salute Collaborativa” in Italia : L’allungamento medio dell’aspettativa di vita nel nostro Paese, il peggioramento della qualità della stessa, le lunghe liste d’attesa per le visite specialistiche, le disuguaglianze nell’accesso alle cure e la contrazione delle risorse necessarie al sostegno del welfare sono gli indicatori di un “sovraccarico” del sistema sanitario Italiano che mettono a dura prova l’attuale sostenibilità e funzionalità dei meccanismi di prevenzione e cura della ...

San Marino - accuse all'ospedale : "Ragazza Italiana non curata" : Una guerra 'intestina' tra medici lungo l'asse Urbino-San Marino? Un banale fraintendimento? Una grave calunnia? Un comportamento che - se provato - sarebbe da radiazione? Ruota attorno a queste ...

Italia a 5 Stelle - Conte sul palco 'Avanti fino al 2013'. Grillo attacca il Quirinale e Di Maio rassicura 'Resteremo nella Ue' : ... 'Noi abbiamo cambiato il mondo...guardate a Conte cosa è successo in in 4 mesi, era un cazzo di professorino, che faceva l'esegesi del diritto e ora è qui: noi cambieremo il mondo'. Sul 'figlioccio' ...

Volley - la pubblicità dello sponsor fa discutere : “oscurata” l’Italiana Paola Egonu : Dopo la finale di Yokohama persa contro la Serbia, i tifosi italiani hanno invaso i social network per protestare contro la pagina pubblicitaria, pubblicata su diversi quotidiani, con la quale uno degli sponsor della Nazionale azzurra ha voluto ringraziare la ragazze del coach Davide Mazzanti. Nella foto in questione, la bottiglia del famoso "brand" in questione copre Paola Egonu.Continua a leggere

Moody's taglia il rating dell'Italia/ Declassamento a Baa2 - Savona rassicura “Nessun rischio default” : Moody’s taglia il rating dell’Italia. Declassamento a Baa2, l’ultimo prima del livello “spazzatura". Anche la nota agenzia americana boccia la manovra italiana(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:38:00 GMT)

Censis : un Italiano su due non si fida della guida sicura : 'Abbiamo scoperto un mondo di illegalità che è terribile' aggiunge a proposito della attivita' legate ai gommisiti. Nel maggio 2018 la stradale ha fatto controlli straordinari su 279 attività: di ...

“La Cura che cambia : pratiche e culture di Salute Collaborativa in Italia” : “La Cura che cambia” è il primo report di Nesta Italia a un anno dalla nascita, il risultato di un lavoro di ricerca durato sei mesi in collaborazione con i partner LAMA, WeMake e UniCredit, che sarà presentato a Milano davanti a ricercatori, innovatori, policy maker, operatori del sistema sanitario, associazioni di pazienti e attori del terzo settore. INTERVERRANNO: Marco Zappalorto – Chief Executive, Nesta Italia Laura Penna – ...

Controlli in Italia di militari francesi armati - indaga Procura : Torino, 16 ott., askanews, - La Procura di Torino si sta occupando di due 'anomale attività di controllo' dei francesi, come le ha definite il Procuratore Armando Spataro, avvenute lo scorso 2 agosto ...

La Gendarmeria francese scarica migranti in Italia. La procura apre un’inchiesta. Salvini : “Parigi spieghi” : L’episodio, notato da alcuni agenti della Digos di Torino impegnati nei controlli successivi allo sgombero della canonica di Claviere, risale a venerdì 12 ottobre. Un furgone della Gendarmeria francese è stato visto e filmato mentre si fermava sul limitare del bosco, in prossimità del tunnel di Cesana, e far scendere «con un cenno della mano» alc...