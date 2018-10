Istat | in 10 anni -100mila piccoli negozi

Festa del Cinema di Roma - un party per i 15 anni delle Winx - le fatine 'Made in Italy' che hanno conquIstato il Mondo : Un'ondata di colore ed allegria, che ha coinvolto le decine di piccoli in un magico red carpet danzato. Alice nella Città celebra i 15 anni delle Winx, le fate ideate da Iginio Straffi nel 2004, ...

LIMBIATE - GIOVANNINO SEPIELLI SCOMPARSO/ 81enne avvIstato sul treno Milano-Torino - "era lui" (Pomeriggio 5) : GIOVANNINO SEPIELLI, 81enne di LIMBIATE SCOMPARSO da due settimane: le ultime immagini riprese in stazione. L'uomo voleva tornare nella sua città in Puglia.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 17:41:00 GMT)

Il codice a barre compie 70 anni : ha conquIstato il mondo : Versioni 'miniaturizzate' stanno facendo il loro ingresso anche nel mondo della medicina e delle nanotecnologie, per marcare cellule tumorali o farmaci per capire se hanno colpito il loro bersaglio.

Edoardo Ziello : 'Io - deputato della Lega a 26 anni : così Salvini ha conquIstato l'Italia e la mia Toscana' : Con la flat tax e il superamento della legge Fornero riusciremo ad aumentare le assunzioni, consentendo a migliaia di lavoratori anziani di uscire dal mondo del lavoro e di farci entrare le migliaia ...

In 10 anni Android ha conquIstato il mondo con l’88% del mercato globale : 10 anni di Android e 10 anni di successi arrivando all’88% della quota mondiale mentre a tutti gli altri restano le briciole In 10 anni Android ha conquistato il mondo con l’88% del mercato globale 10 anni fa, T-Mobile G1 annunciò al mondo l’HTC Dream, il primo smartphone con Android che fece il suo debutto, […]

In 10 anni Android ha conquIstato il mondo con l’88% del mercato globale : 10 anni di Android e 10 anni di successi arrivando all’88% della quota mondiale mentre a tutti gli altri restano le briciole In 10 anni Android ha conquistato il mondo con l’88% del mercato globale 10 anni fa, T-Mobile G1 annunciò al mondo l’HTC Dream, il primo smartphone con Android che fece il suo debutto, […]

Francesco Totti - il figlio Cristian stupisce il mondo : intervIstato a 12 anni - cosa gli esce dalla bocca : Quando si parla della famiglia Totti non è mai in negativo anzi, al contrario, si è sempre contraddistinta per la correttezza mostrata in varie occasioni. Il buon esempio, insegnato da papà Francesco, ...

Depardieu avvIstato a Pyongyang in vista dei 70 anni del regime : L'attore francese Gerard Depardieu è stato avvistato all'Hotel Yanggakdo di Pyongyang. In questi giorni la capitale della Corea del Nord si appresta a celebrare il 70esimo anniversario della ...

Istat : età media italiani è di 45 - 2 anni : 13.07 A inizio 2018 la popolazione residente in Italia era di 60 mln e 484.000 unità, con un'età media pari a 45,2 anni. E' quanto si apprende dal focus dell'Istat. Di questi, solo il 13,4% ha meno di 15 anni, il 64,1% ha tra i 15 e i 64 anni e il 22,6% ha 65 anni e più. La popolazione di 80 anni è pari al 7% e quella di 100 anni e più supera le 15.500 unità. Più di 1.000 le persone oltre i 105 anni,20 quelle con 110 anni e più. Profondi i ...

Istat : l'Italia invecchia - età media sale a 45 - 2 anni : L'Italia continua a invecchiare: al primo gennaio 2018 la popolazione residente in Italia era pari a 60 milioni 484 mila unità, con una età media di 45,2 anni. Solo il 13,4% della popolazione ha meno di 15 anni, il 64,1% tra i 15 e i 64 anni e il 22,6% ha 65 anni e più. Secondo quanto reso noto dall'Istat, la popolazione di 80 anni e più raggiunge il 7%, quella di 100 anni e ...

Myanmar - avvIstata in mare nave fantasma scomparsa anni fa : Era scomparsa poco meno di dieci anni fa, in mezzo al mare, senza lasciare più tracce. Ma qualche giorno fa un gruppo di pescatori l'ha avvistata, sulle coste del Myanmar. A bordo dell'imbarcazione, ...

Gianni Gismondi sul tetto del Mondo : in Francia conquIstato il Trofeo delle Nazioni : Gianni Gismondi prima della gara vinta in terra d'oltre Alpi AHUN , Francia, Per l' Italia e nel segno del Red Racing team di Fermo . Il cinquantaquattrenne Gianni Gismondi continua a macinare ...