Inter | Rafinha potrebbe tornare a gennaio

VIDEO Barcellona-Inter 2-0 - Highlights Champions League : gol e sintesi. Rafinha e Jordi Alba stendono i nerazzurri : L’Inter è stata sconfitta dal Barcellona per 2-0 nel match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri sono stati dominati dai blaugrana al Camp Nou e sono crollati sotto i gol di Rafinha e Jordi Alba, un gol per tempo ha inflitto ai ragazzi di Luciano Spalletti la prima sconfitta stagionale nella massima competizione continentale. Di seguito i VIDEO con gli Highlights e i gold i Barcellona-Inter ...

Barcellona-Inter 2-0 : gol di Rafinha e Jordi Alba : Il Camp Nou va ancora un po' grande all'Inter. Il vestito cade sulle spalle, ha le maniche lunghe: insomma, bisogna crescere. Oggi va così, fra qualche mese chissà. Del resto anche l'Inter del ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : Barcellona-Inter 2-0. Rafinha e Jordi Alba spingono i catalani al primo posto : Il Barcellona con un gol per tempo stende l’Inter e si porta da solo in vetta al Girone B della Champions League di Calcio: Rafinha al 32′ con il più classico dei gol dell’ex e Jordi Alba all’83’ firmano la vittoria dei blaugrana e fanno salire i catalani a quota 9, mentre l’Inter resta a 6, ma il pari tra PSV e Tottenham favorisce i nerazzurri in chiave passaggio del turno. Nel primo tempo l’Inter ...

Barcellona-Inter 2-0 : al Camp Nou decidono Rafinha e Jordi Alba [FOTO e VIDEO] : 1/23 AFP/LaPresse ...

Barcellona-Inter : 2-0. Rafinha e Jordi Alba fanno piangere Spalletti. I nerazzurri lottano ma non basta : In partita, ma senza mai dare la sensazione di poterla vincere. L’Inter torna da Barcellona senza punti e con il rammarico di aver sbagliato, specie nel primo tempo, le poche occasioni create nell’area dei catalani. Ti può andar bene in Italia, ma non contro questo Barca, che pur senza Messi è stato bravo a capitalizzare la supremazia con le reti dell’ex Rafinha al 32′ del primo tempo e di Jordi Alba a sei minuti dal ...

VIDEO Barcellona-Inter 2-0 - Highlights Champions League : gol e sintesi. Rafinha e Alba stendono i nerazzurri : L’Inter è stata sconfitta dal Barcellona per 2-0 nel match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri sono stati dominati dai blaugrana al Camp Nou e sono crollati sotto i gol di Rafinha e Jordi Alba, un gol per tempo ha inflitto ai ragazzi di Luciano Spalletti la prima sconfitta stagionale nella massima competizione continentale. Di seguito i VIDEO con gli Highlights e i gold i Barcellona-Inter ...

Barcellona-Inter 1-0 La Diretta Rafinha apre la partita : Va in scena al Camp Nou il big match di questo mercoledì di Champions League, la sfida tra Barcellona e Inter, leader in classifica del Gruppo B a pari punti. Chi vince guadagna la prima posizione in ...

Barcellona-Inter 1-0 diretta live : Rafinha firma il gol dell’ex! [FOTO e VIDEO] : 1/23 AFP/LaPresse ...

DIRETTA/ Barcellona Inter (risultato live 1-0) streaming video Rai 1 : Vantaggio dell'ex Rafinha! : DIRETTA Barcellona-Inter, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 3^ giornata del girone B(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 21:40:00 GMT)

Barcellona-Inter - Rafinha : “Spalletti non mi ha voluto”/ Ultime notizie : il brasiliano esclude il ritorno : Barcellona-Inter, Rafinha attacca l'allenatore neroazzurro: "Spalletti non mi ha voluto". Le accuse del jolly blaugrana che esclude assolutamente un ritorno a Milano(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:54:00 GMT)

Barcellona-Inter - parla Rafinha : “Io via? Spalletti ha deciso” : Barcellona-Inter– Partita non banale, quella di domani sera, per Rafinha. Il centrocampista brasiliano, fratello di Thiago Alcantara, incrocerà quella che per 6 mesi, nella seconda parte della scorsa stagione, è stata la sua squadra. Una presenza importante all’Inter quella di Rafinha, che ha contribuito con le sue giocate, assist e gol, alla qualificazione in Champions […] L'articolo Barcellona-Inter, parla Rafinha: “Io via? ...

Barcellona-Inter - parla l’ex nerazzurro Rafinha : “Nostalgia di Milano - vedremo cosa accadrà a gennaio” : La scorsa stagione l’Inter ha vissuto un momento di crisi a partire dalla fine del 2017, da cui poi è riuscita ad uscire grazie anche all’inserimento in pianta stabile tra i titolari di Joao Cancelo e Rafinha. Il calciatore brasiliano in pochi mesi si è legato tantissimo ai nerazzurri e ha sperato fino all’ultimo giorno della sessione estiva del calciomercato di poter tornare a Milano. Tra un paio di giorni il Barcellona ...

Rafinha : 'Pensavo di essere riscattato dall'Inter - Icardi e Spalletti...' : Qui sono a casa, nella migliore squadra del mondo'. 'Ferito dall'Inter? Non è la parola giusta. Sono stato a Milano solo per pochi mesi, ma mi sono trovato molto bene. Dopo una lunga assenza per ...

Rafinha vuole l'Inter ma il Barcellona chiede troppo : Uno dei club che sicuramente si muovera' nella sessione invernale di Calciomercato per rinforzare la rosa è l'Inter. In questa prima parte di stagione, infatti, la squadra nerazzurra ha messo in evidenza alcuni limiti soprattutto in mezzo al campo, visto che sembra mancare un giocatore in grado di alzare il tasso qualitativo del reparto. Non a caso la scorsa estate fino all'ultimo giorno di mercato i nerazzurri hanno provato a portare a Milano ...