Inter | Brozovic celebra il suo tuffo | ' Ecco a voi la mossa del coccodrillo!'

Inter - i convocati per Barcellona : out Nainggolan - presenti Brozovic e Perisic : ROMA - Il tecnico dell' Inter Luciano Spalletti ha convocato 19 giocatori in vista del big match di UEFA Champions League contro il Barcellona , in programma domani al Camp Nou. Ben due le sorprese in ...

Inter - che Brozovic : domina in Serie A per regia - corsa e Interdizione : Luciano Spalletti: impresa compiuta. La scommessa dell'allenatore toscano, fino a questo momento, è stata vinta: Marcelo Brozovic, il giocatore discontinuo e fischiato dal pubblico, è diventato il ...

Inter a pezzi - ecco come stanno Nainggolan - Brozovic e Perisic : Sospiro di sollievo per Politano , preoccupazione per Perisic e Brozovic , ansia per Nainggolan . Questi i sentimenti provati dai tifosi dell'Inter dopo il derby vinto contro il Milan. A fronte dei 3 ...

Inter - Spalletti ha scelto l'undici da schierare contro il Milan : c'è Brozovic (RUMORS) : Dopo la sosta per dare spazio alle Nazionali torna il campionato e lo fa in grande stile con il big match che andra' in scena questa sera allo stadio Meazza di Milano con il derby [VIDEO] di tra Inter e Milan. I nerazzurri sono terzi in classifica con sedici punti e vogliono tenere il passo del Napoli che ieri ha vinto al Friuli contro l'Udinese riaprendo il campionato portandosi a quattro lunghezze di distacco dalla Juventus capolista, fermata ...

Inter - nuova clausola per Brozovic : L' Inter è pronta ad annunciare il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic . Secondo La Gazzetta dello Sport , nel nuovo accordo sarà inserita una clausola rescissoria da 60 milioni di euro.

Inter - Ausilio : “Icardi e Brozovic verso rinnovo. No Modric sì parametri zero” : Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” nel corso dell’evento di presentazione del libro “Medico del calcio” di Piero Volpi, responsabile medico dell’Inter, presso la Humanitas University di Rozzano, Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando di numerosi temi. Innanzitutto rispondendo a cosa ha permesso agli uomini di Luciano Spalletti di vincere sei […] L'articolo ...

Brozovic - l'Inter forza i tempi per il rinnovo : ma c'è una novità rispetto alle idee iniziali : Massima attenzione su Marcelo Brozovic, faro del centrocampo di Luciano Spalletti e uomo chiave di una squadra che lo ha incoronato leader della mediana. La Gazzetta dello Sport parla del croato e spiega come i nerazzurri abbiano fretta di rinnovargli il contratto. 'Corre, crea, rinnova e lascia. Cosa lascia? La Croazia, perché nella testa di Marcelo Brozovic c'è solo ...

Brozovic-Inter patto per il derby : Corre, crea, rinnova e lascia. Cosa lascia? La Croazia, perché nella testa di Marcelo Brozovic c'è solo un obiettivo: vincere il primo derby. Lui lo chiede all'Inter, l'Inter lo chiede a lui: a chi ...

Inter - Brozovic lascia il ritiro della Croazia : il problema muscolare persiste : Il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic tornerà a Milano prima del previsto, il croato ha lasciato il ritiro della Nazionale Marcelo Brozovic come Sime Vrsaljko non prenderà parte alle gare della Croazia a causa di un problema fisico e si appresta dunque a tornare in Italia. I medici della Nazionale, rivela l’Ansa, hanno visitato il calciatore, confermando che il problema muscolare che lo ha tenuto fuori da Spal-Inter è ancora ...