Inter | Borja Valero alimenta la rivalità con la Juve | “Spero non vinca la Champions”

calcioweb.eu

: #Inter, #BorjaValero alimenta la rivalità con la #Juve: 'Spero non vinca la #Champions' - CalcioWeb : #Inter, #BorjaValero alimenta la rivalità con la #Juve: 'Spero non vinca la #Champions' - gmlavolpe : RT @TUTTOJUVE_COM: Inter, Borja Valero: 'Sempre le solito favorite in Champions, spero che la Juve non arrivi in finale' - Paolojuve2juve : RT @TUTTOJUVE_COM: Inter, Borja Valero: 'Sempre le solito favorite in Champions, spero che la Juve non arrivi in finale' -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) A margine della sconfitta della suacontro il Barcellona, ai microfoni di Cadena Ser, ha commentato il match e ha detto la sua anche sulle pretendenti al trono della Champions League. Al Camp Nou il piano dei nerazzurri era chiaro, ma non è andato in porto per i meriti che il centrocampista attribuisce ai catalani: “Avevamo in mente di tenere aperti i giochi fino alla fine il più possibile per ottenere qualcosa di positivo in caso di chance da gol, ma non siamo riusciti a concludere. Il Barça senza Messi ha fatto un ottimo lavoro collettivo, penso che abbia giocato una delle migliori partite che ho visto quest’anno“. Parlando delle squadre più attrezzate per la Champions,si è lasciato scappare una frecciatina sulle possibilità di successo della: “Vedo sempre le solite favorite. Lantus? Si è rafforzata, ma spero che non ...