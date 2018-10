Inps : il reddito di inclusione ha coperto 1 milione di persone in 9 mesi : Sono oltre un milione le persone che hanno beneficiato del reddito di inclusione, la maggior parte nelle regioni del Sud Italia. Nel periodo che va da gennaio a settembre sono stati erogati benefici ...

Reddito inclusione - Comuni in tilt : Inps blocca l’erogazione a migliaia di persone : È un corto circuito: i Comuni non hanno personale per far redigere i progetti individualizzati per uscire dalla povertà ai beneficiari del Reddito di inclusione e, senza tali documenti, l'Inps, legge alla mano, blocca i contributi. Intanto, il Governo pensa di togliere la gestione delle attività agli enti locali affidandosi a privati.Continua a leggere

Sarà l'Inps del dopo Boeri il guardiano del reddito di cittadinanza e quota 100. Con 1.000 persone in più : L'assenso di Tito Boeri è un dettaglio superfluo, giustificato anche dal fatto che per il suo mandato, in scadenza a febbraio, la possibilità del rinnovo è totalmente scartata dal governo gialloverde. Quello che invece importa è che l'Inps diventi il guardiano del reddito di cittadinanza e della quota 100 per il superamento della Legge Fornero. E per farlo diventare un centro di gestione più rapido, in linea ...

Il presidente dell’Inps contro il reddito di cittadinanza : “Sbagliato dare soldi a chi non lavora” : Il presidente dell'Inps contesta il reddito di cittadinanza: "Trasferire risorse da chi lavora a chi non lavora è un percorso sbagliato. Ci vuole più lavoro, il che significa pensioni più alte. Il percorso di successo è quello di alleggerire gli oneri su chi lavora. Muoversi nella direzione opposta, triplicando l'afflusso di chi va in pensione e di chi non lavora, significa colpire la fiscalità generale".Continua a leggere

REI - Reddito di inclusione : nuovo comunicato Inps - da oggi c’è un nuovo servizio attivo : In attesa di conoscere come sarà strutturato il nuovo Reddito di cittadinanza, voluto dal Governo Conte ed in modo particolare dal ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, l’INPS, attraverso un comunicato ufficiale, rende nota l’introduzione di un nuovo servizio automatico riguardante la domanda del Reddito di inclusione (REI): si tratta di un servizio attraverso il quale l’utente potrà verificare rapidamente lo stato della propria ...

Reddito di cittadinanza : la bufala del bollino Inps - : Si sottolinea, infine, che non ci sarà alcuna consegna della proposta da parte del presidente dell'Inps alla squadra del Movimento 5 Stelle al Ministero dell'Economia. Le proposte avanzate dal ...

