Inps | i chiarimenti sulle visite fiscali | esonero e fasce di reperibilità

Lavoro in Italia e all’Estero : dove pagare i contributi. I chiarimenti Inps : Visto che la faccenda degli obblighi di versamento contributi non sempre è chiara per chi svolge attività lavorativa con contratti di collaborazione all’Estero, ci ha pensato l’Inps a fornire chiarimenti per i cittadini Italiani iscritti alla Gestione separata, che lavorano all’Estero e non hanno capito bene dove versare i contributi. Le precisazioni sono state fornite con un’apposita circolare (la numero 102 dello scorso 16 ottobre 2018), in ...