Infortunio Luis Alberto | preoccupazione in casa Lazio | la situazione

(Di giovedì 25 ottobre 2018)– Lasi prepara per l'importante gara di Europa League sul difficile campo del Marsiglia, l'obiettivo della squadra di Simone Inzaghi è quello di conquistare un risultato positivo per avvicinarsi alla qualificazione. Nel frattempo c'èper le condizioni di, il calciatore non prenderà parte al match di Europa League, lo spagnolo continua a soffrire di pubalgia, un problema che lo affligge da inizio estate e che l'ha condizionato in questa prima parte di stagione. E' dovuto al problema il difficile momento che sta attraversando, ben lontano dal calciatore che aveva entusiasmato nella scorsa stagione.