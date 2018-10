Infortunio Insigne | le ultime sulle condizioni dell’attaccante del Napoli

sportfair

: Napoli, l'infortunio di Insigne tiene in ansia i fantallenatori. Ma per la Roma può farcela - fantagazzetta : Napoli, l'infortunio di Insigne tiene in ansia i fantallenatori. Ma per la Roma può farcela - infoitsport : Napoli, Insigne: 'Importante non aver perso. Infortunio? Solo un colpo' - RafAuriemma : #Insigne fiducioso per il passaggio del turno... siete d’accordo? -

(Di giovedì 25 ottobre 2018), il centravanti delè stato costretto a chiedere il cambio a seguito di un colpo subito contro il PSG Lorenzoè stato costretto ad interrompere anzitempo la bella gara che stava giocando sul campo del PSG con il suoa causa di un. Dopo aver portato in vantaggio i suoi, il calciatore partenopeo ha chiesto il cambio dopo aver subito un duro colpo, al 55 minuto di gioco la sua gara era già finita: “Ho preso un colpo al costato – ha spiegatoai microfoni di Skysport – non riuscivo a respirare bene, ma piano piano sta andando via. Sono stato costretto a chiedere il cambio”. Non sembrerebbe essere nulla di grave dunque per, il quale dovrebbe recuperare al meglio per la gara contro la Roma di domenica sera, un big match d’alta classifica.L'articolo, le...